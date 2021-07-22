Олимпиада в Токио: коронавирус и скандалы

Токио продолжает встречать спортсменов, а организаторы соревнований — бороться с коронавирусом в Олимпийской деревне.

COVID-19 подтвердился уже у 91 человека, связанного с проведением летних игр. Утром в четверг выяснилось, что из-за положительного теста в Олимпиаде не будут участвовать также скейтбордистка из Нидерландов и игрок в настольный теннис из Чехии.

И это несмотря на жесткие меры предосторожности: атлеты могут прибыть на Олимпиаду не ранее, чем за пять дней до своего выступления, и обязаны покинуть Японию не позже, чем через 48 часов после него.

Большинство соревнований пройдут без зрителей, а на церемонию открытия пустят лишь 950 человек.

Эбигейл Ирозуру, спортсменка по прыжкам в длину, Великобритания:

"Сейчас здесь действуют ограничения: каждый день, до 10 утра, мы сдаем тест на COVID, чтобы удостовериться, что мы здоровы. Мы можем покинуть отель только для того, чтобы добраться до места тренировок легкоатлетов. Там же хранятся штанги и всё такое. Но атмосфера всё равно очень позитивная, полная надежды и приятно волнительная, потому что, в конечном счете, нам принадлежит честь представлять нашу страну, команду Великобритании на важнейшем спортивном событии".

Энди Робини, спортивный редактор Euronews:

"Нам кажется сюрреалистичным, что на таком большом мероприятии не будет зрителей. Но, наверное, для вас это ещё более непривычно. Как вы смотрите на это и думаете ли, что это повлияет на выступления спортсменов?"

Эбигейл Ирозуру, спортсменка по прыжкам в длину, Великобритания:

"Отсутствие зрителей, действительно, очень расстраивает. Но, в конечном счете, думаю, спортсмены будут понимать, что соревнуются на Олимпийских играх. Они знают, что миллионы фанатов со всего мира будут следить за ними на телеэкранах, телефонах и мониторах. Думаю, этого знания хватит, чтобы почувствовать этот огонь и заставить людей прыгать далеко, метать далеко, бежать быстро и показывать отличные результаты".

Кроме коронавируса организаторы Олимпиады столкнулись и с другими скандалами. Так, например, атлеты оказались недовольны картонными кроватями и перебоями горячей воды в Олимпийской деревне, а также отсутствием телевизоров и холодильников в номерах. Впрочем, председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже ответил на критику тем, что вместе поболеть можно и в лаундж-зоне, а продукты по пути в номер на жаре могут и испортиться.