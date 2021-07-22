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Спорт

Токио-2020: дзюдоисты вступают в борьбу

 Кнарик Хачатрян
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Judges, volunteers and technicians work inside the Nippon Budokan venue for judo and karate events in Tokyo
Judges, volunteers and technicians work inside the Nippon Budokan venue for judo and karate events in Tokyo   -   Авторское право  FRANCK FIFE/AFP or licensors
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На Олимпийских играх в Токио продолжаются дзюдоисты со всего мира ждут своей очереди вступить в борьбу: для них соревнования начнутся в субботу.

Среди женщин в этот день пройдут поединики в категории до 48 кг. Хотя Европа представлена многими грозными спортсменками, титул олимпийской чемпионки пока удерживает Паула Парето из Аргентины, и она намерена сделать всё, чтобы его сохранить.

Дистрия Красники из Косова, испанка Джулия Фигеора, Катарина Коста из Португалии и француженка Ширин Букли будут непростыми соперницами; местные жители надеются на свою соотечественницу Тонаки Фуну.

Легенда Монголии Мунхбат Уранцэцег также настроена решительно завоевать наконец не давшуюся ей на предыдущих Олимпиадах медаль. Двукратная чемпионка мира и семикратный победитель турниров Большого шлема, не попавшая на подиум в Лондоне и в Рио-де Жанейро, Мунхбат может совершить прорыв в Токио.

Есть что сказать в этом споре и украинке Дарье Белодед, которая сразу же после того, как стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо, пережила тяжелый сезон с первыми поражениями от Тонаки, Букли и Красники.

В тот же день в субботу в борьбу за олимпийский предестал начнут мужчины в категории до 60 кг. Большие шансы на победу здесь у опытного Роберта Мшвидобадзе из России. 31-летнему спортсмену, для которого это первая Олимпиада, противостоят товарищи по команде Арсен Галстян и Беслан Мудранов, уже ставшие олимпийскими чемпионами в Лондоне и и в Рио.

Упорно готовился к домашней Олимпиаде и трёхкратный чемпион мира бронзовый призер игр в Рио Наохиса Такато. Он продемонстрировал отличную форму на внутренних соревнованиях и во второй раз заработал себе место в олимпийской сборной страны. Победа в родном Токио - его заветная мечта.

Соревнования дзюдоистов продлятся до 31 июля.