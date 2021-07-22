Токио-2020: дзюдоисты вступают в борьбу

На Олимпийских играх в Токио продолжаются дзюдоисты со всего мира ждут своей очереди вступить в борьбу: для них соревнования начнутся в субботу.

Среди женщин в этот день пройдут поединики в категории до 48 кг. Хотя Европа представлена многими грозными спортсменками, титул олимпийской чемпионки пока удерживает Паула Парето из Аргентины, и она намерена сделать всё, чтобы его сохранить.

Дистрия Красники из Косова, испанка Джулия Фигеора, Катарина Коста из Португалии и француженка Ширин Букли будут непростыми соперницами; местные жители надеются на свою соотечественницу Тонаки Фуну.

Легенда Монголии Мунхбат Уранцэцег также настроена решительно завоевать наконец не давшуюся ей на предыдущих Олимпиадах медаль. Двукратная чемпионка мира и семикратный победитель турниров Большого шлема, не попавшая на подиум в Лондоне и в Рио-де Жанейро, Мунхбат может совершить прорыв в Токио.

Есть что сказать в этом споре и украинке Дарье Белодед, которая сразу же после того, как стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо, пережила тяжелый сезон с первыми поражениями от Тонаки, Букли и Красники.

В тот же день в субботу в борьбу за олимпийский предестал начнут мужчины в категории до 60 кг. Большие шансы на победу здесь у опытного Роберта Мшвидобадзе из России. 31-летнему спортсмену, для которого это первая Олимпиада, противостоят товарищи по команде Арсен Галстян и Беслан Мудранов, уже ставшие олимпийскими чемпионами в Лондоне и и в Рио.

Упорно готовился к домашней Олимпиаде и трёхкратный чемпион мира бронзовый призер игр в Рио Наохиса Такато. Он продемонстрировал отличную форму на внутренних соревнованиях и во второй раз заработал себе место в олимпийской сборной страны. Победа в родном Токио - его заветная мечта.

Соревнования дзюдоистов продлятся до 31 июля.