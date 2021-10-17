В Париже стартовал долгожданный "Большой шлем"

Долгожданный 50-й турнир «Большой шлем» стартовал в субботу в Париже. К радости любителей дзюдо, во французской столице в эти выходные собрался звёздный состав.

В первый день соревнований у женщин в весовой категории до 48 кг победу одержала японка Кога Вакана. Ей удалось быстро перевести соперницу - француженку Мелани Лего - на землю, перевернуть и закрепить захват. Медали им вручил Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В категории до 60 кг у мужчин героем дня стал дзюдоист из Азербайджана Балабай Агаев. В финале ему предстояло сразиться с россиянином Рамазаном Абдулаевым, который в итоге завоевал в Париже серебро.

Получая свой первый титул "Большого Шлема" из рук президента Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр Франческо Риччи Битти, Агаев не скрывал восторга: "Я обещал, что верну золотую медаль на родину, и я сделал это. Я очень счастлив!"

В категории до 52 кг у женщин победительницей стала дзюдоистка из Израиля Гефен Примо. Она также завоевала свой первый "Большой шлем", встретившись в финале с фавориткой французской сборной Астрид Гнето. В долгом и упорном поединке ей удалось вырвать вадза-ари.

"Я очень счастлива, - заявила спортсменка. - Сегодня - замечательный день в моей жизни! Я наслаждалась каждой секундой борьбы и этой удивительной публикой. Я впервые в Париже, и мне очень понравилось". Медали спортсменкам вручил Президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации Сергей Соловейчик.

Финал в категории до 66 кг у мужчин был полностью японским. Танака Рёма вышел на первое место, победив соотечественника Тайко Фуджисаку благодаря потрясающему уки-гоши. Медали спортсменам вручил Макс-Эрве Джордж, генеральный директор Ultima Capital.

В категории до 57 кг у женщин японка Харука Фунакубо продемонстрировала своё превосходство над немкой Каролиной Фритце, завоевав желанный трофей. Наградил спортсменок Илие Настасе - легендарный румынский теннист, а сегодня - посол Международной федерации дзюдо

Ещё одно золото Японии, в категории до 73 кг, принёс Харада Кенши, одержав победу над французским дзюдоистом Тео Рикином. Медали им вручал гость федерации - актёр Золтан Фекете.

Португальская дзюдоистка Барбара Тимо заявила о себе в новой весоворй категории до 63 кг, завоевав золото "Большого шлема", благодаря ваза-ари. Медаль ей на вручил Генеральный директор Euronews Майкл Питерс.

Ну а самым ярким моментом субботы стал поединок за бронзу в категории до 66 кг, когда французский дзюдоист Орландо Казорла заставил публику взреветь от восторга, вырвав иппон.