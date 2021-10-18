"Большой шлем": триумф российской сборной в Париже

Второй день "Большого шлема" в Париже стал триумфом российской сборной по дзюдо: три золота и серебро.

Ну а накануне в честь юбилейного 50-го турнира участники и гости "Большого шлема" собралась на гала-ужин, организованный Международной федерацией дзюдо.

В категории до 80 кк соревнования начались с поединка японца Такеши Сасаки с чемпионом Европы, грузинским дзюдоистом Тато Григалашвили. После двух вадза-ари японский спортсмен вырвал золотую медаль, которую ему вручил Мустафа Берраф - президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и член МОК.

''Я никогда раньше не встречался на татАми с Григалашвили, - рассказал позже Сасаки, - и знаю, что он динамичный дзюдоист. Я не планировал конкретной стратегии, просто делал то, что нужно, и был терпелив. Думаю, что скоро встречусь с ним снова".

Россиянка Александра Бабинцева стала женщиной дня в категории до 78 кг. В финале против японки Такаямы примененный ею прием отправил соперницу в обморок. Медали чемпионкам вручила глава международной неправительственной организации "Лидеры за мир" Дония Кауач.

"Спасибо за поздравления! Чувствую себя прекрасно. Это первая моя золотая медаль на мировой арене, я очень счастлива, что дошла до финала и смогла побороться и выиграть золотую медаль", - заявила российская чемпионка.

В категории до 90 кг победил японец Кента Нагасава. Он добился вадза-ари за несколько секунд до финального свистка. Заслуженную медаль ему на шею надел генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

В категории до 70 кг золото завоевала японка Саке Низоэ, победив действующую чемпионку мира Барбару Матич из Хорватии. Золотую медаль победительнице в Париже вручил генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Жан Люк Руж.

Арман Адамян вновь поднял россиян на вершину пьедестала, уложив на татами румына Аслея Гонзалеса а финале весовой категории до 100 кг. Заслуженную награду россиянину вручил Обаид Аль Анзи, вице-президент Международной федерации дзюдо.

Израильская дзюдоистка Раз Гершко, преодолев все трудности, одержала уверенную победу над фавориткой турнира француженкой Леей Фонтен. Она завоевала второе золото для Израиля. Медаль ей вручил вице-президент Международной федерации Ситени Тьерри Рандрианасолониаико.

Ну и в последней категории дня, более 100 кг, победу вырвал еще один россиянин Инал Тасоев. Когда счёт в поединке с фаворитом Сирилом Маретом сравнялся по вадза-ари, Тасоев провёл решающий захват. Медали чемпионам вручал вице-президент Международной федерации Рехио Давио.

Лучшим моментом дня стал выполненный французом Алексисом Матье великолепный ура-наге, завершивший "Большой шлем" в Париже.