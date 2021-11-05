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В Баку стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо

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 Марфа Васильева
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В Баку стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо
Авторское право  (c) Di Feliciantonio Emanuele
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Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер дал официальный старт турниру мировой серии "Большой шлем". Он проходит в Баку с 5 по 7 ноября.

Японской дзюдоистке Рине Тацукаве в захватывающем бою с Катариной Танзер из Австрии удалось блестяще выполнить "технику жертвоприношения" и завоевать золотую медаль в категории до 48 кг. Медали победительницам вручил сам Мариус Визер.

Орхан Сафаров принёс первое золото в копилку принимающего турнир Азербайджана. Болельщики, собравшиеся на арене Гейдара Алиева, смогли оценить применённый им о-сото в поединке с молдавским спортсменом Денисом Виеру, который принес Сафарову иппон. Его наградил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев

"Дзюдо - очень популярный спорт в Азербайджане, - заявил взволнованный чемпион. - И такие турниры, как бакинский "Большой шлем", играют важную роль, вдохновляя молодое поколение".

Женщиной дня, по мнению Euronews, стала Река Пупп из Венгрии, одержавшая верх над бронзовой призершей Олимпиады в Токио - британкой Челси Джайлс. Медали победительнице вручил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"Я сказала себе: я молодец, я сильнее, у меня все получится, - рассказала после соревнований Река Пупп. - Я очень рада, что наконец-то выиграла Большой шлем. Это моя первая золотая медаль в жизни, я счастлива!".

В весовой категории до 60 кг грузинский спортсмен Амиран Папинашвили также завоевал свою первую золотую медаль на турнире Большого шлема, получив ваза-ари. Россиянин Альберт Огузов довольствовался серебром. Награды финалистам вручил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В категории до 57 кг Момо Тамаоки продемонстрировала блестящую работу на земле, одолев фаворитку соревнований Ичинхорлоо Мунхцедев, которая родилась в Монголии, но выступает за сборную Азербайджана. Золотую медаль победительница получила из рук вице-президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиза Гусейнзаде.

У азербайджанских дзюдоистов в первый день "Большого шлема" в Баку три медали: золотая, серебряная и бронзовая. Обозреватели отметили не только замечательную технику, но и спортивную страсть, которая передалась трибунам.

У россиян в первый день турнира тоже три медали, но достоинством пониже: помимо серебра Альберта Огузова, Дарья Пичкалева стала бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг, а Анастасия Поликарпова в категории до 52 кг.