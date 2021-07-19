Минобороны провело испытания ракеты "Циркон"

Российское минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу в Белом море. Пролетев 350 километров, ракета поразила цель на побережье Баренцева моря. Скорость её полета составила 8,3 тыс. км/ч.

Это уже четвертые испытания "Циркона", проведенные минобороны. Ракету три раза запускали в конце 2020 года.

Министерство обороны планирует устанавливать "Циркон" на подводных лодках и кораблях военно-морского флота, начиная с 2022 года.

Президент России Владимир Путин впервые объявил о разработке в обращении Федеральному собранию в феврале 2019 года, отметив, что скорость ракеты достигает 8-9 скоростей звука, а дальность стрельбы — одной тысячи километров.