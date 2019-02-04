ЕС между ракетами США и РФ. Смягчение "брексита" фермерам

В программе: "Вкратце из Брюсселя":

«У НАТО нет планов развертывания новых ядерных ракет наземного базирования в Европе", - сказал генсек Йенс Столтенберг.

Эксперт из Фонда Маршалла “Германия-США” Бруно Лете предупреждает, что возвращение американских крылатых ракет в некоторые страны ЕС может привести к расколу НАТО.

Бывший советник Кремля, политолог Сергей Караганов добавил: "Мы сочувствуем нашим европейским друзьям и братьям. Они сами в известной мере положили себя между молотом и наковальней. Мы совершенно не хотим им угрожать".

Ирландским фермерам смягчат "брексит"

Еврокомиссия согласилась выплатить компенсацию ирландским фермерам за снижение цен на говядину и молочные продукты в случае беспорядочного выхода Великобритании из ЕС.

Как пишет газета Sunday Times, Брюссель перечислит Дублину сотни миллионов евро в качестве срочной помощи сельскому хозяйству, чтобы смягчить удар от обвала рынка и потери британских клиентов.

Особое отношение Венгрии к Арабской лиге

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза и Лиги арабских государств обсудили в Брюсселе терроризм, климатические изменения, права человека и миграцию. Это будут темы саммита двух организаций, который откроется 24 февраля в Египте.

Венгрия потребовала изъять из проекта итогового документа ссылки на миграцию и не поддержала общую позицию ЕС в отношении сотрудничества с Арабской лигой.

В Польше новая партия - "Весна"

За места в Европарламенте весной и в Польском сейме осенью и намерена бороться новая левоцентристская партия под названием «Весна». Её создал бывший мэр города Слупск Роберт Бедронь. Этот атеист и единственный открытый гей среди польских политиков рассматривается как перспективный кандидат на пост президента страны.