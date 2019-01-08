Ещё одна новая российская ракета

В России разрабатывается более тяжелая и точная версия крылатой ракеты морского базирования "Калибр". По сообщению ТАСС, дальность "Калибра-М" превысит 4,5 тыс. км.

НАТО предупреждают, что подобное оружие, в нарушение договора РСМД, может быть размещено на грузовиках и на земле, угрожая европейским городам.

На днях президент Владимир Путин назвал ещё одну ракету, сверхзвуковую «Авангард», «отличным подарком стране к Новому Году».