Зеленский обсудит в Грузии "евроинтеграцию и оккупацию" - мнение эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым рабочим визитом в Грузию. В Батуми он, а также лидер принимающей страны Саломе Зурабишвили, глава Республики Молдова Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель примут участие в конференции "Европейский путь Грузии".

Речь в ходе встречи пойдет, в первую очередь, о совместной деятельности трех стран в рамках "Ассоциированного трио" на пути в ЕС, меморандум о создании которого был подписан в мае, отмечают эксперты.

"Ассоциированное трио"

- Визит коснется, прежде всего, поиска решений на путях евроинтеграции. Зеленский хочет провести переговоры о взаимоотношениях в рамках видения общего будущего ассоциированных стран. Для Украины речь идет о практически готовой программе интеграции в ЕС. Такое же отношение к соглашению у Грузии и Молдавии. В сумме, если все три страны смогут договориться о его имплементации, они смогут рассчитывать на получение мало-мальски четкого ответа о перспективах их интеграции в ЕС, - говорит руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

"Я верю, что мы вместе с вами дойдем до этой мечты и вместе обозначим пополнение европейской семьи тремя сестрами - Украиной, Грузией и Молдавией", - заявил Зеленский и раскритиковал тот факт, что представителей его страны ранее не пригласили на Конференцию по будущему Европы, которая должна была состояться в марте. Шарль Мишель в свою очередь пообещал, что ЕС останется "надежным и сильным партнером" республик в случае, если те будут выполнять "взятые на себя обязательства в направлении реформ не для того, чтобы обрадовать Брюссель, а с учетом интересов" своих народов.

Нынешний визит в Грузию на руку и лично Зеленскому, считает политолог. "На фоне падения рейтингов любая активность президента по популярным у соотечественников направлениям, как, например, евроинтеграция или поиск союзов, которые бы помогли Украине сохранять суверенитет и противодействовать агрессивным действиям извне, будет для него плюсом, - отмечает он. – Но при всей значимости данных процессов, компенсировать подобными импульсами во внешней политике неспособность разрешить внутренние проблемы, вряд ли возможно. А это очень значимо и для самой евроинтеграции".

В частности, Мироненко приводит пример ситуации, когда проект "Северного потока-2" представляется, по его мнению, "односторонне" в свете вопроса солидарности с Киевом и защиты государства на фоне недружественных действий Москвы, в то время как "в тени" остается проблема того, что "этот газовый транзит и все, что связано с российским газом на Украине, является колоссальной коррупционной сферой, поскольку все капиталы крупных олигархов, с которыми теперь борется Зеленский, сформировались на 90% именно за счет этих поставок".

В конце июня сотрудничество «Ассоциированного трио» обсуждали и в Брюсселе на уровне глав МИД государств. Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой встретились тогда с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Фактор Саакашвили"

Встреча же на высшем уровне откладывалась довольно долго. В частности, ее проведению мешал так называемый "фактор Саакашвили". Год назад Грузия отозвала своего после из Киева из-за назначения бывшего президента на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Но в апреле этого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Тбилиси, что фигура Михаила Саакашвили никак "не влияет на внешнюю политику Украины". Уже в июне с официальным визитом в Киев прибыла президент Грузии, где совместно с Зеленским выступила с рядом резких заявлений о координации действий по сдерживанию "российской агрессии".

"Оккупация" и "модернизация"

Острую – и в политическом, и в общественном смысле - тему оккупации, сближающую страны, не обойдут своим вниманием главы государств и в Батуми, считает эксперт. Во время своего рабочего визита Зеленский съездил на границу с Абхазией. При этом в возможность реальных политических шагов, которые могли бы приблизить разрешение проблемы, Мироненко не верит. В первую очередь, ввиду зависимости всех трех стран-участниц форума от России, чья позиция остается неизменной.

- Это и экономическая зависимость – Грузия, Украина, да и сама Россия несут очень серьезные потери их-за разрыва экономических связей. Но есть и общая проблема безопасности, и человеческая проблема – ведь население прожило вместе почти целое столетие. При этом, последняя статья Владимира Путина (прим.ред. - "Об историческом единстве русских и украинцев") стала дополнительным импульсом тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Все три страны, прежде всего, Украина не могут определиться, каких действий ждать от РФ. Вроде, Путин подчеркнул, что всеми были допущены ошибки. Одни считают, что готовится их обсуждение, другие - что это, наоборот, отказ от разговора. Тогда растет опасность непредвиденного развития конфликта на Украине. А это затронет все постсоветское пространство – и Грузию, и Молдавию, в том числе. А значит, процесс решения главной задачи, стоящий перед всеми тремя государствами да и РФ тоже – экономической и политической модернизации – вновь замедляется.