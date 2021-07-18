Премьера оперы "Невинность" в Экс-ан-Провансе

В рамках фестиваля в Экс-ан-Провансе на юге Франции состоялась мировая премьера новой оперы финского композитора Кайи Саариахо "Невинность". В основе произведения - современная трагическая история о вине и невиновности, затрагивающая семейные тайны и проблемы травли.

Жером Брюнетьер, генеральный секретарь фестиваля в Экс-ан-Провансе: "Фестиваль в Экс-ан-Провансе - это оперный фестиваль с очень разнообразной программой, начиная от Монтеверди, истоков оперы, до современных творений, с премьерой оперы Кайи Саариахо "Невинность", которая пользуется большим успехом. Это действительно очень эклектичный фестиваль".

Опера, написанная на либретто финской писательницы Софи Оксанен, поставлена австралийским театральным режиссером Саймоном Стоуном. В ней переплетаются арии на девяти языках. За дирижёрским пультом - Сусанна Мялкки, возглавляющая Хельсинкский филармонический оркестр.

Кайа Саариахо, композитор: "В чем-то это произведение немного напоминает триллер, потому что мы постепенно понимаем отношения между персонажами, между языками и всем остальным. Мы спрашиваем себя, а кто именно невиновен? Не все ли мы в чем-то виноваты?"

Партии учащихся Маркеты и Херонимо исполняют Вилма Яа и колумбийский тенор Камило Дельгадо Диас.

Камило Дельгадо Диас, тенор: "Финский композитор Кайя Саариахо - один из самых значительных ныне живущих авторов современной оперы и современной музыки. Она - гений оркестровой музыки и современной оперы. Поэтому интересно, как Кайя вводит несколько языков для изображения занятий в международной школе. Это тема, о которой необходимо говорить сегодня, тема травли и того, что может произойти из-за этого, не так ли?"

"Это замечательная опера. В ней чувствуется рок-н-ролл. Она очень нордическая. Здесь есть что-то от исландской Бьорк, например. В ней очень нордические звуки, жестокие и глубоко затрагивающие. Это очень красиво", - говорит этот зритель.

Международный фестиваль "лирического искусства" в Экс-ан-Провансе продлится до 25 июля.