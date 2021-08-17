Иск против Боба Дилана

Против культового американского музыканта Боба Дилана подан с иск с обвинением в сексуальном насилии. 68-летняя женщина (её имя не сообщается) утверждает, что с апреля по май 1965 года, когда ей было 12 лет, Дилан давал ей наркотики и алкоголь, неоднократно насиловал, а также угрожал физической расправой. На тот момент Дилану было 24 года.

Представитель Дилана отверг данные обвинения. "Заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет активно опровергаться", — приводит его слова журнал "Вэрайети".