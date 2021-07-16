В спасении климата фон дер Ляйен полагается на европейские умы

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Трудно оценить эффект выступления лидера страны на его нацию, а тем более подкрепить это цифрами. Тем не менее, на этой неделе во Франции президенту Эммануэлю Макрону удалось вызвать бурную реакцию. Причина: Макрон вежливо призвал французов вакцинироваться.

Французы привитые и французы несчастные

Потом он усилил нажим и сделал шикирующее заявление о том, что жизнь непривитых станет несчастной:

С начала августа санитарный пропуск нужно будет предъявлять для посещения кафе, ресторанов и торговых центров, а также в больницах, домах престарелых, медицинских и социальных учреждениях, и кроме того, в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования. Тем, кто был вакцинирован и получил отрицательный результат теста, будет разрешен доступ в эти места.

Перспектива того, что летом и дальше нельзя будет как следует развлекаться, заставила людей действовать. За первые 24 часа после этой речи более миллиона человек записалось на укол - 20 тыс в минуту. Абсолютный рекорд с начала кампании. Очевидно, люди поняли послание Макрона так: "Хотите свободу - получите прививки. Это ваш выбор, и вы отвечаете за последствия".

Амбициозный план спасения климата

Кстати о последствиях. Европейская комиссия объявила амбициозный набор предложений в области климатической политики, который может иметь серьёзные последствия для граждан и целых отраслей экономики.

Названный «Готовность 55", он способствует сокращению выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году, то есть всего за 8 лет!

Никто больше в мире не намечает такие меры, как отмену продажи новых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем или обложение новыми пошлинами стран с более мягкими климатическими правилами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала всё возможное, чтобы продать предложения общественности, описав их как необходимый шаг вперед в глобальной конкуренции, в которой, по её мнению, Европа имеет одно преимущество: она умна.

Мы не всегда можем соперничать с огромными размерами наших конкурентов или, например, с количеством имеющихся у них природных ресурсов. Но мы можем полагаться на самый ценный возобновляемый источник в мире - это наши идеи, наша изобретательность, новаторская сила наших людей.

Если всё это будет утверждено, авиалайнерам и грузовым судам потребуется более чистое топливо; сталелитейщикам и другим производителям придется платить больше за свои выбросы; поставщики электричества будут вынуждены ускорить переход на ветровую, солнечную и гидро- энергетику вместо угля.

Но теперь начинается мучительный процесс переговоров об этом между Европейскими Комиссией, Советом и Парламентом.

Чтобы поговорить о «Готовности 55», Ко мне присоединяется Ска Келлер, сопредседатель фракции "зелёных» в Европарламенте.

Недостатки «Готовности 55»

Гробе: Fit for 55 ещё можно перевести как «Здоровье 55» - звучит как медицинская страховка - это подходящий полис для будущих поколений?

Келлер: Такие меры давно уже назрели. Я очень рада, что Комиссия представила этот пакет. Однако уже встаёт вопрос: а достаточно ли этого для выполнения обязательств, которые мы, как Евросоюз, взяли на себя, подписав Парижское соглашению по климату. В этом мы видим некоторые недостатки. Но вообще сейчас действительно важно принять меры к достижению целей, которые ставит перед собой ЕС.

Гробе: Один из главных принципов пакета - заставить почти каждый сектор платить за своё загрязнение. Соответствует ли план этому принципу?

Келлер: _Я вижу здесь некоторые проблемы. Например, в рамках схемы торговли выбросами по-прежнему будут действовать бесплатные квоты и разрешения. И это проблема. С одной стороны, схема будет расширена или будут отдельные схемы торговли квотами на выбросы для транспорта и жилья, что в основном затронет людей, которые водят машины или отапливают свои дома. Но с другой стороны, некоторым отраслям промышленности по-прежнему будут выдаваться бесплатные сертификаты. Я не думаю, что найден правильный баланс. Кроме того, есть проблема с налогом на керосин. Потребители авиационного топлива освобождаются от уплаты каких-либо налогов. Это дискриминация в отношении тех, кто, например, путешествует по железной дороге. Процесс отказа от нефтепродуктов будет очень долгим. Похоже, что Комиссия хочет пока исключить из этого частные чартерные самолеты, и её логику в этом мне трудно понять. _

Гробе: Много было сказано о Механизме карбонного регулирования на границе. Это один из новых элементов пакета, котоорый позволит переложить расходы на другие регионы и страны. Более бедным государствам придется оплачивать гораздо более высокие экономические счета. Что вы об этом думаете?

Келлер: _Я считаю важным иметь такой механизм. Наша индустрия будет вынуждена признать: «ОК, теперь мы должны платить за климат». Но нельзя, чтобы кто-то другой, например, иностранная строительная фирма, которая возводит здесь дома, просто импортировала материалы, произведенные за границей без соблюдения строгих экологических норм. Это не будет игрой по правилам. Поэтому я думаю, что важно создать одинаковые условия, для чего и нужен Механизмом карбонного регулирования на границе. _

Быстро отказаться от ископаемого топлива будет непросто, но есть политический консенсус о том, что это неизбежно.

Преклонить колено и... поцеловать

Я хочу вернуть вас во Францию, где на этой неделе отмечали национальный праздник День взятия Бастилии. Большой военный парад, который был отменен в прошлом году из-за Covid-19, вернулся в этом году, но при всё ещё ограниченном количестве зрителей.

В тени танков, военных регалий и вооружения произошло следующее. Солдат преклонил колено, чтобы сделать на глазах у толпы предложение. Мы не знаем, что он сказал своей девушке, но, похоже, всё прошло хорошо. Поцелуй - это просто поцелуй, но на этот раз весьма значимый".