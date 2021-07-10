Вакцина как пропуск в отпуск

Новый всплеск COVID-19, вызванный дельта-вариантом, снова усиливает давление на систему здравоохранения Каталонии. После короткой передышки в барселонской больнице дель Мар опять вынуждены корректировать смены медперсонала и распределять поступающих пациентов по просторным палатам.

Тем временем Канарские острова Испании и ее средиземноморский регион Валенсия обратились к правительству с просьбой вернуть комендантский час, чтобы противостоять стремительно растущему уровню заражения. Центральные власти говорят, что не стоит сгущать краски.

Аранча Гонсалес Лайя, Министр иностранных дел Испании: "Нет причин отменять отпуск в Испании, но есть причины быть осторожными, и, прежде всего, нужно заранее позаботиться о прививках, пройти вакцинацию, что является лучшим противоядием и лучшим способом получить удовольствие от прекрасных каникул в ближайшие недели".

Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции: "Сделайте прививку! Французы, которые хотят поехать в отпуск в Испанию или Португалию, или куда-нибудь еще, сделайте прививку. Вакцина - это ворота в Испанию".

В пятницу в Гент прибыли два автобуса, на которых в Бельгию из Испании было доставлено 110 инфицированных молодых людей. Все они заразились коронавирусом во время отпуска в Испании, скорее всего, на ночных мероприятиях, и вынуждены были прервать каникулы.

Между тем правительство Нидерландов вновь ввело ограничения, связанные с распространением Covid-19 в ночных клубах, на музыкальных фестивалях, концертах и ресторанах, чтобы остановить рост заражений среди молодежи. Меры включают более раннее закрытие кафе и ресторанов и возвращение к социальному дистанцированию.