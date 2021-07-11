Израиль ускоряет вакцинацию подростков

Израиль заключил сделку с Pfizer о приобретении новой партии вакцины от коронавируса для ускорения темпов иммунизации подростков.

Страна переживает очередной рост числа заражений, но теперь уже новым штаммом - "Дельтой".

Израильский премьер-министр сказал, что за последние две недели прививку получили свыше 200 тысяч человек, большинство из них - несовершеннолетние.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Соглашение, наряду с уже имеющимися договорённостями, обеспечивает непрерывные поставки вакцины в государство Израиль, начиная с этого момента. Я подчёркиваю: препаратов хватит на всех. Есть запас для первых доз, а для вторых - вакцина поступит в начале августа".

В июне Израиль расширили прививочную кампанию, включив в неё подростков от 12 лет.

На сегодня, иммунизированы около 56% жителей страны. По данным Минздрава, растёт число инфицированных среди непривитых детей, но, как уточняют в ведомстве, в основном заболевание протекает в лёгкой форме.