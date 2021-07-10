ЕС в состоянии привить 70% взрослых уже в июле

ЕС получил достаточно доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения уже в июле. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что параллельно в Евросоюзе запущена вакцинация детей и подростков. Ответственность за применение полученных доз, по словам фон дер Ляйен лежит на правительствах 27 государств-членов, но не все из них действуют достаточно оперативно.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: _"Европейский Союз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы иметь возможность полностью привить не менее 70 процентов взрослого населения ЕС в этом месяце. К завтрашнему дню будут распространены около 500 миллионов доз.

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Таким образом, Евросоюз выполняет поставленную задачу. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых вариантов. Теперь государства-члены должны сделать все возможное, чтобы увеличить вакцинацию. Только тогда мы будем в безопасности".

В рамках совместной программы закупок вакцин, управляемой Европейской комиссией, было поставлено 330 миллионов доз вакцины BioNTech-Pfizer, 100 миллионов - AstraZeneca, 50 миллионов - Moderna и 20 миллионов - Johnson & Johnson. Все препараты, кроме Johnson & Johnson, требуют двух доз для достижения максимальной эффективности. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в ЕС и Европейской экономической зоне только 44,1% взрослых старше 18 лет вакцинированы полностью.