В Тбилиси умер оператор телеканала, избитый во время освещения акции ЛГБТ-сообщества

В Тбилиси умер оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, который 5 июля стал жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества. В воскресенье утром он был найден мертвым в своей квартире. Причины смерти пока не называются. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть оператора "огромной трагедией для всей страны".

МВД Грузии приступило к расследованию. Об этом премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на своей странице в"Фейсбуке".

"Я выражаю глубочайшую скорбь в связи со смертью Лексо Лашкаравы. Это невероятная трагедия. В эти тяжелые минуты я сочувствую семье, близким, коллективу "ТВ Пирвели" и всему медиасообществу. МВД уже начало расследование и предоставит полноценную информацию обществу в кратчайшие сроки", — написал глава правительства.

Александр Лашкарава 8 июля был выписан из больницы, куда он попал после избиения. В результате нападения он получил переломы костей лица, ему понадобилась срочная операция

В опубликованном в воскресенье заявлении телеканала говорится: "Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты".

Смерть Александра Лашкарвы вызвала резонанс в грузинском обществе. У офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в Тбилиси лидеры оппозиционных партий провели стихийную акцию протеста с требованием отставки правительства. Протестующе облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов.

Ближе к вечеру к зданию парламента вышли несколько тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. В демонстрации принимают участие политики, гражданские активисты и рядовые граждане.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель выразил соболезнования в связи со смертью Александра Лашкарвы.

Беспорядки в Тбилиси

5 июля организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, планировала провести марш своих сторонников на проспекте Руставели. Он был запланирован на вечер понедельника, но в преддверии мероприятия в центре города собрались тысячи противников парадов секс-меньшинств, вспыхнули беспорядки, пострадали более 50 представителей СМИ, которых протестующие обвиняли в гей-пропаганде. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек. Противостояние продолжилось и во вторник, полиция разделяла митингующих из разных лагерей железными заграждениями.