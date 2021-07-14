В России изучили возможность исполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации брака трех однополых пар в РФ является результатом расширительного толкования Европейской конвенции по правам человека, каждое государство вправе самостоятельно принимать решение в этом вопросе. Об этом заявил журналистам в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Постановление ЕСПЧ де-факто направлено на легализацию в Российской Федерации однополых семейных отношений в нарушение положений действующей конституции. При этом подобное требование является результатом расширительного толкования ЕСПЧ положений Европейской конвенции по правам человека, статья 8 которой не содержит какого-либо упоминания об однополых браках или партнерствах", - подчеркнул сенатор.

По его словам, отсылка ЕСПЧ в постановлении к резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2018 года об однополых отношениях, обладающей исключительно рекомендательным, декларативным характером, "не может рассматриваться в качестве сколько-нибудь существенного юридического аргумента". "По своей сути, в действительности, мы имеем попытку возложения на Российскую Федерацию дополнительных юридических обязательств, на которые она при подписании Европейской конвенции своего согласия не давала", - указал Клишас.

Он напомнил, что вопрос о возможности исполнения таких решений отнесен к компетенции Конституционного суда Российской Федерации.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".

Ранее в Совете Федерации пообещали изучить возможность исполнения решения Европейского суда по правам человека, касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.

Иски против России

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В суд обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из пар - москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько - в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, мотивировав свое решение тем, что в РФ браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции утвердили решение районного суда.

Пара обратилась в Европейский суд, который объединил их жалобу с аналогичными делами жителей Липецкой области "Д. Чунусов и Ю. Евтушенко против России и "И. Шайхразнова и Е. Яковлева против России". ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Вместе с тем, отмечается в решении, суд не может налагать на страну прямое требование о признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

Справа одна из однополых пар (Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева), подавшая иск в ЕСПЧ Dmitry Lovetsky/AP

"Статья 8 прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевало необходимость установления справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества в целом. (...) Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, то доступ меньшинства к правам не может зависеть от согласия большинства", - говорится в решении ЕСПЧ.

Также суд подтвердил, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить "традиционному пониманию брака", преобладающему в России, или взглядам большинства, на которые ссылалось правительство РФ.