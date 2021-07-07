Беспорядки в Тбилиси: город расколот из-за гей-парада

В Тбилиси в изоляторах оставлены 32 участника беспорядков вокруг "Марша достоинства", им инкриминируется нападение на журналистов и правоохранительные органы. Всего накануне были задержаны около 100 активистов двух протестных мероприятий, одновременно развернутых на проспекте Руставели.

Участники одного выступали против ЛГБТ- акции, их оппоненты, напротив, протестовали против срыва гей-парада и нападения на журналистов, собиравшихся освещать "Марш достоинства".

Он был запланирован на вечер понедельника, но в преддверии мероприятия в центре города собрались тысячи противников парадов секс-меньшинств, вспыхнули беспорядки, пострадали несколько журналистов, которых протестующие обвиняли в гей-пропаганде. Противостояние продолжилось и во вторник, полиция разделяла митингующих из разных лагерей железными заграждениями.

Организаторы "Марша достоинства" говорят о нарушении их прав. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призывал отказаться от проведения парада, заявив, что "акция носит опасность гражданского противостояния".