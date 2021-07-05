В Тбилиси отменён гей-парад

В Тбилиси отменён планировавшийся на понедельник гей-парад: организаторы мероприятия заявили, что "власть помешала им воспользоваться правом собраний" и не слишком охотно бралась за обеспечение безопасности шествия.

Противники мероприятия накануне штурмовали офис "Тбилиси прайд", сорвали с балкона радужный флаг и сожгли его. Потасовкой с журналистами закончилась акция нескольких тысяч защитников традиционных ценностей, который собрались у здания парламента с требованиями отменить шествие.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также призывал отказаться от проведения парада, заявив, что "акция носит опасность гражданского противостояния", при этом подчеркнув, что конституционное право на проведение маршей является неоспоримым. По мнению главы правительства, за организаторами парада стоит "радикальная оппозиция", в том числе связанная с Михаилом Саакашвили.