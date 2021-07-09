Ocean Viking вошёл в порт Аугуста на Сицилии

Ocean Viking, судно неправительственной организации SOS Mediterranee, получив разрешение итальянских властей, пришвартовалось в сицилийском порту Аугуста. На его борту - 572 мигранта, спасённых в Средизменом море. Перед высадкой на берег все прошли тест на коронавирус и медицинское обследование.

Организация SOS Mediterranee на своей странице в Twitter в четверг написала, что испытала огромное облегчение, узнав, что проведённые ранее шесть спасательных операций моугт быть таким образом успешно завершены. На судне уже не хватало продовольствия, и метеорологи прогнозировали ухудшение погодных условий.

Только в минувший понедельник команда Ocean Viking подняла на борт 369 мигрантов, в их числе были и 183 несовершеннолетних, чьё судно потерпело крушение в районе побережья Ливии. Просьба разрешить причалить к берегу была послана властям Италии и Мальты.

По данным Международной организации по миграции, в прошлом году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тыс нелегальных мигрантов, а с начала нынешнего года - свыше 300 .