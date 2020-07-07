Мигрантов приняла Италия

Почти двести нелегальных мигрантов, которых подобрали в Средиземном море спасатели с судна "Ocean Viking", сошли на Сицилии.

Береговая охрана и полиция сопроводили их к другому судну, на котором они останутся не менее двух недель для прохождения карантина.

Разрешение пришвартоваться было получено после того, как экипаж "Ocean Viking" обратился с криком о помощи: на борту сложилась очень тяжелая ситуация, и безопасность как самих волонтеров, так и мигрантов нельзя было гарантировать.

"Ocean Viking" находилось в акватории Средиземного моря с двадцатых чисел июня, когда сообщалось, что волонтеры намерены возобновить спасательные операции. Экипаж подобрал мигрантов 25 и 30 июня, проинформировав власти Мальты и Италии, что ожидает от Валетты и Рима ответа на призыв о помощи.

Как только было дано разрешение на швартовку, судно зашло в один из портов Сицилии.