Италия даст причал Ocean Viking

572 мигранта с судна Ocean Viking сойдут на берег Сицилии. Разрешение на высадку в Аугусте выдало правительство Италии.

Накануне НПО SOS Mediterranee обратилось к Евросоюзу с просьбой найти порт, в котором судно могло бы причалить, сетуя на то, что ситуация на борту ухудшается.

Пассажиры - треть из них несовершеннолетние - нелегалы, спасённые Ocean Viking в ходе нескольких операций, проведённых в Средиземном море у ливийского побережья.

По данным Международной организации по миграции, в 2020-м на этом маршруте погибли более 1,2 тыс. мигрантов. В нынешнем году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек.