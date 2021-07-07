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мир

На Камчатке ищут жертв авиакатастрофы

 Екатерина Гусева
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Район крушения самолета.
Район крушения самолета.   -   Авторское право  AP/Russia Emergency Situations Ministry press service
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На Камчатке на месте крушения самолета Ан-26 спасители извлекают из воды тела погибших, пока найдены не все жертвы. Поисковые работы продолжаются, специалисты не исключают, что для опознания придется проводить генетическую экспертизу. На борту самолета, летевшего рейсом Петропавловск-Камчатский - поселок Палана, в момент аварии находились 28 человек, все они погибли.

Власти рассматривают несколько версий случившегося. Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления Дарья Немцова уточнила: "Это - ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия или техническая неисправность воздушного судна. Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, полетная документация на воздушное судно".

Экипаж самолета перестал выходить на связь утром 6 июля. Обломки были обнаружены в 4 километрах от пункта назначения на берегу Охотского моря. В Камчатском крае объявлен трехдневный траур.