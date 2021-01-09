Авиакатастрофа в Индонезии: нашли предполагаемые обломки Boeing 737

Найденные рыбаками предполагаемые обломки упавшего в Индонезии самолета отправлены на экспертизу.

Boeing 737-524 бюджетной авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс Джакарта - Понтианак, потерпел крушение через 4 минуты после взлета. На борту лайнера находились 62 человека: 56 пассажиров, из них 10 детей, и 6 членов экипажа.

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По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета Boeing набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, резко снизился на 3 тыс. метров меньше чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

По данным властей, все находившиеся на борту - граждане Индонезии.

В Индонезии крушение Boeing стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет. Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года - тогда погибли 189 человек.