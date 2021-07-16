В Томской области с радаров пропал пассажирский Ан-28

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

На борту по разным данным находятся от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. "Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них - это экипаж", - сказал источник.

Он уточнил, что установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. "Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров Ан-28. Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс по маршруту Кедровый - Томск.

На поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8.

По его словам, самолет был исправен. Он мог потерпеть крушение. "Все предполетные процедуры были проведены. Самолет был технически исправен", - сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, причиной возможного крушения Ан-28 могли стать отказ двигателя и ошибка пилотирования.