Англия — Дания: битва за финал Евро-2020
Италия узнает своего соперника по финалу Евро-2020. Сборная Англии сразится с датчанами. На самом старте турнира скандинавы потеряли своего лучшего игрока Кристиана Эриксена при драматических обстоятельствах и получили шквал поддержки со всего мира.
Подопечные Каспера Хьюлманда по ходу ЕВРО показывали красивый атакующий футбол, но понимают, что на "Уэмбли" они выйдут не фаворитами.
Что касается англичан - они впервые за четверть века пробились в полуфинал Евро. При этом по ходу турнира обыграв всех соперников всухую, в том числе немцев, - это рекорд чемпионатов Европы.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал полуфинал с Данией "превосходной возможностью свершить историю" - ведь родоначальники футбола никогда раньше не выходили в финал Евро.