Англия — Дания: битва за финал Евро-2020

Италия узнает своего соперника по финалу Евро-2020. Сборная Англии сразится с датчанами. На самом старте турнира скандинавы потеряли своего лучшего игрока Кристиана Эриксена при драматических обстоятельствах и получили шквал поддержки со всего мира.

Подопечные Каспера Хьюлманда по ходу ЕВРО показывали красивый атакующий футбол, но понимают, что на "Уэмбли" они выйдут не фаворитами.

Мы будем стараться играть смело - как и всегда- и атаковать, пытаться забить. Но, конечно же, в таком матче на стадионе "Уэмбли" против Англии мы, возможно, будем играть в роли андердога. Хоть мне это и не нравится -это нужно признать - мы не будем фаворитами. Но это не в нашем духе - просто обороняться и надеяться. Мы будем стараться взять игру под контроль и действовать на опережение Каспер Хьюлманд главный тренер сборной Дании

Что касается англичан - они впервые за четверть века пробились в полуфинал Евро. При этом по ходу турнира обыграв всех соперников всухую, в том числе немцев, - это рекорд чемпионатов Европы.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал полуфинал с Данией "превосходной возможностью свершить историю" - ведь родоначальники футбола никогда раньше не выходили в финал Евро.