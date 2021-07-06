Италия - в финале!
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Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. В полуфинальном матче с испанцами она вырвала победу в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1 - на гол Федерико Кьезы точным ударом ответил Альваро Мората.
Предстоящий финал станет для итальянской сборной четвертым в истории, но пока лишь однажды, в 1968 году ей удалось завоевать главный европейский трофей.
Соперник "скуадры адзурры" определится в среду в матче сборных Дании и Англии. Финал состоится на "Уэмбли" в воскресенье.