Италия - в финале!

Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. В полуфинальном матче с испанцами она вырвала победу в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1 - на гол Федерико Кьезы точным ударом ответил Альваро Мората.

Предстоящий финал станет для итальянской сборной четвертым в истории, но пока лишь однажды, в 1968 году ей удалось завоевать главный европейский трофей.

Соперник "скуадры адзурры" определится в среду в матче сборных Дании и Англии. Финал состоится на "Уэмбли" в воскресенье.