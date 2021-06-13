Кристиан Эриксен пришёл в себя и поделился планами на будущее
Чувствует себя намного лучше и надеется вернуться на поле.
Генеральный директор итальянского футбольного клуба "Интер" Джузеппе Маротта рассказал, что потерявший сознание во время матча против команды Финляндии датский полузащитник Кристиан Эриксен написал сообщение в общекомандный чат после игры.
Несколько преданных фанатов решили поддержать игрока у стен больницы.
Отложенный из-за инцидента с датчанином матч Евро-2020 был доиграл в тот же вечер и закончился победой Финляндии. Лучшим игроком был признан Эриксен.
В конце первого тайма Эриксен потерял сознание.
Полузащитнику оказывали медицинскую помощь около 20 минут, после чего в окружении игроков датской команды унесли с поля на носилках. состояние игрока стабилизировалось в больнице.
После падения Эриксена на поле выбежала его девушка и мать его детей Сабрина Квист Йенсен, успокаивать которую пришлось тренерскому штабу и вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю.
29-летний Эриксен — игрок миланского "Интера", ранее выступал за "Тоттенхэм" и "Аякс", в сборной Дании — с 2010 года.