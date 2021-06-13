Кристиан Эриксен пришёл в себя и поделился планами на будущее

Чувствует себя намного лучше и надеется вернуться на поле.

Генеральный директор итальянского футбольного клуба "Интер" Джузеппе Маротта рассказал, что потерявший сознание во время матча против команды Финляндии датский полузащитник Кристиан Эриксен написал сообщение в общекомандный чат после игры.

Несколько преданных фанатов решили поддержать игрока у стен больницы.

Меня волнует вопрос: "Как он?". Его жена, его дети, у него семья, и сегодня футбол уже не имеет значения. Было страшно для всей страны, для всей Европы - видеть, как Эриксен упал на землю с сердечным приступом. Это было душераздирающее зрелище Ларс Бех болельщик сборной Дании

Отложенный из-за инцидента с датчанином матч Евро-2020 был доиграл в тот же вечер и закончился победой Финляндии. Лучшим игроком был признан Эриксен.

Меня самого это коснулось. Подобная ситуация случилась со мной в качестве тренера, когда мы чуть не потеряли игрока на поле. И я понимаю, что это. Теперь я вижу, как все сплотились вокруг их семей и пытаются их подбодрить. Вот что делает подобная ситуация. Все наши мысли и молитвы сейчас с Кристианом и его семьей Каспер Хьюлманд главный тренер сборной Дании

В конце первого тайма Эриксен потерял сознание.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча против сборной Финляндии Friedemann Vogel/AP

Полузащитнику оказывали медицинскую помощь около 20 минут, после чего в окружении игроков датской команды унесли с поля на носилках. состояние игрока стабилизировалось в больнице.

Эриксену оказывают медпомощь в окружении сборной Дании Friedemann Vogel/AP

После падения Эриксена на поле выбежала его девушка и мать его детей Сабрина Квист Йенсен, успокаивать которую пришлось тренерскому штабу и вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю.

Спутница Эриксена Сабрина Квист Йенсен присутствовала на мачте Friedemann Vogel/AP

29-летний Эриксен — игрок миланского "Интера", ранее выступал за "Тоттенхэм" и "Аякс", в сборной Дании — с 2010 года.