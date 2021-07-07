Евро-2020: Италия ликует, Испания разочарована

Рим ликует: болельщики Италии празднуют выход своей команды в финал Евро-2020. Победу на сборной Испании иитальянцы одержали по пенальти 4:2. Радостные фанаты говоорят, что именно такое тонизирующее средство им было сейчас нужно, как никогда:

"Я просто счастлив! Через полтора с начала пандемии нам это действительно было нужно, мы мечтали о такой ночи. Но это еще не конец: у нас впереди ещё одна игра на Уэмбли".

В Лондоне, где проходил матч, настроение было приподнятым не только у итальянцев. На стадионе было много и британских любителей футбола, которым посчастливилось достать билеты.

"Это просто невероятно: самая напряжённая игра в истории. Не ожидала, что дело дойдет до пенальти. Очень напряжённо, и так захватывающе. Отличный результат".

В Барселоне после напряженного матча царит разочарование: многие говорят, что ожидали большего от своей команды:

"Наши играли очень хорошо в нападении. Мы ожидали большего, но они немного недотянули".

Испанская сборная завершила свой путь на Евро-2020, и её болельщикам остаётся лишь анализировать сыгранные матчи в надежде на следующий чемпионат.