Исландцы довольны "четырёхдневкой"

4-дневная рабочая неделя очень понравилась исландцам. В стране подвели итоги масштабного эксперимента, который начался в 2015 году.

Изначально на четырёхдневку перешли около 2500 человек — это 1% работоспособного населения. Исследователи заявляют, что результативность не только не ухудшились, а в некоторых случаях даже увеличились. За счёт большего времени на отдых работники могли отдавать своим обязанностям больше сил, а за счёт того, что времени на выполнение задач стало меньше — работу стали планировать более тщательно.

Всё это, конечно, при условии сохранения прежней зарплаты. Теперь в таком режиме работают 86% населения Исландии.

Идею сократить рабочую неделю или хотя бы сделать условия труда более гибкими обсуждают уже много лет. Главное опасение работодателей — что результативность упадёт соответственно сокращению рабочего времени. В Исландии по результатам своего эксперимента утверждают, что это совсем не так. Другие опасения связаны например с тем, что условия работы и результаты отличаются у офисных сотрудников и рабочих, занятых физическим трудом.

Так или иначе, к исландцам присоединяются всё больше стран. В марте власти Испании объявили, что осенью этого года начнут собственный аналогичный эксперимент, который продлится три года.

В среднем по Евросоюзу фактическая рабочая неделя длится 36 часов: от 40,5 в Румынии до всего 29 — в Нидерландах. Однако это справедливо для тех, кто получает зарплату. Самозанятые люди, чей доход прямо зависит от вложенного труда, работают гораздо больше: в Бельгии, например, почти 53 часа в неделю.