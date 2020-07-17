Сезонных работников поддержала Европа

Они часами трудятся под палящим солнцем или проливным дождем, выращивая и собирая фрукты и овощи, такие привычные на нашем столе.
По мере того, как пандемия набирала масштаб, работники невидимого фронта, те, от кого зависит наша жизнедеятельность, неожиданно вышли на первый план. Речь шла в том числе и о малооплачиваемых, непопулярных профессиях, представителей которых многие годы ущемляли в правах. В особенно тяжелом положении в разгар санитарного кризиса оказались сезонные работники, и без того считавшиеся уязвимыми. Не случайно.
Общая сельскохозяйственная политика Европейского союза - крупнейший в мире фонд субсидий - ориентирована на поддержку владельцев фермерских хозяйств. Ежегодно агросектор ЕС получает по этой линии 60 миллиардов евро. При расчете субсидий учитывается множество факторов, но полностью игнорируются условия труда тех, кто работает на фермах-получателях.
"В настоящий момент у нас сложилась безумная ситуация, при которой мы лучше защищаем животных, чем некоторых работников ферм", - считает немецкий депутат Европарламента от "зеленых" Даниэль Фройнд.
В совместном расследовании с партнерами - Lighthouse Reports, Der Spiegel, Mediapart - Euronews опросил десятки сезонных рабочих по всему континенту. Все они жаловались на неоплаченные часы, психологический прессинг, на дефицит воды, средств защиты от коронавируса; некоторые говорили об обмороках от обезвоживания, рвоте от плохого питания...
Участники опроса показали нам ужасные жилищные условия , кому-то, по признаниям респондентов, пришлось столкнуться со словесными оскорблениями и сексуальным насилием.
Испания: трущобы и наказания
Испания - ведущий европейский производитель фруктов и овощей. В южной провинции Уэльва выращивают лучшие сорта клубники, ее называют "красным золотом". Сладкая ягода приносит агросектору 500 миллионов евро в год.
Однако у этого ароматного бизнеса есть и гнилая сторона. Большинство работников в регионе - мигранты, многие трудятся без документов, живут в самодельных хижинах, построенных из картона и остатков пленки, покрывающей теплицы. У работников нет доступа к электричеству, канализации и чистой воде.
"Это - развитая страна, мы в Испании, в государстве ЕС", - удивляется Сейду Диоп, один из бывших работников клубничной плантации. - Я не понимаю, как они могут допустить такую ситуацию".
Сегодня мужчина представляет интересы нелегалов, работающих на полях региона. Вместе с партнерами Euronews опросил в Уэльве свыше 20 сборщиков фруктов. Многие жаловались на несоблюдение санитарных условий во время пандемии, у людей не было средств защиты. В перечне жалоб - отсутствие оплаты за дополнительные часы, гонка за все большими объемами урожая, изнурительные условия труда и огромное давление, чтобы собрать большие объемы фруктов.
Хосе Антонио Бразо, представитель профсоюза SAT в Уэльве, сказал, что тех, кто не выдавал ожидаемого результата, наказывали. "Это средневековье какое-то. Если вы не соберете указанный объем, то будете наказаны: вас на пару дней оставят дома. То есть в эти дни вы ничего не заработаете".
Большинство работников, с которыми удалось поговорить в ходе этого расследования, просили не называть их имени из страха расправы. Некоторые из них работали на группу Bionest, которая только в прошлом году аккумулировала 4,4 миллиона евро в виде субсидий Единой европейской сельхозполитики (данные предоставило правительство Испании).
Сама компания не ответила на неоднократные запросы наших журналистов. На ее веб-сайте можно прочитать обращение с выражением благодарности "всем работникам фермы, всем сортировщикам, всем лицам, которые заняты в бизнесе и каждый день выходят на работу в эти трудные времена".
Франция: "Добро пожаловать в ад"
Крупнейший в ЕС производитель масличных и зерновых культур, Франция получает больше сельскохозсубсидий, чем другие страны-члены, на нее приходится, по данным ЕС, свыше 7 миллиардов евро в год.
Хуан, молодой колумбиец, прилетел сюда с визой, дающей право на работу. Он узнал о фермах Larrère на странице компании в Facebook, там сообщалось и о наборе сезонных рабочих на юго-западе страны. Хуан заинтересовался. Контракт о найме он подписал не с самой компанией, но с субподрядчиком, который регулярно подбирает временную трудовую силу для ферм региона.
Через два месяца мужчина был репатриирован при поддержке колубмийского консульства. Мужчина говорит о горьком разочаровании работой во Франции. Неприятности, по словам Хуана, начались с момента размещения. В гостевом доме жили 40 сезонных рабочих.
"Они мне сказали "Добро пожаловать в ад". Я думал, это была шутка", - вспоминает мужчина в телефонном интервью. - Но когда увидел дом, то понял: "Катастрофа!"
Euronews и его партнеры по репортажу получили копию плана дома, который находится в собственности фермы, а также квитанции об арендной плате постояльцев: сезонные работники платили за угол по 200 евро в месяц, причем деньги напрямую изымались из их оклада.
В конце июня нынешние постояльцы организовали нашим журналистам небольшую экскурсию.
Картина следующая: до пяти взрослых в комнате, некоторые спали на двухъярусных кроватях в нарушение французских законов об условиях жизни сезонных рабочих. В доме не было постельного белья, подушек, туалетной бумаги.
Фермы группы Larrère - главный поставщик органической моркови во Франции с годовым объемом продаж в 50 миллионов евро. По данным правительства, группа получает более 300 тысяч евро субсидий в год. Нам удалось поговорить с людьми, работающими на полях Larrère. Наши собеседники описали долгие рабочие дни, сверхурочные без оплаты, чрезмерные расходы на жилье.
После интервью и съемок генеральный директор компании Патрик Ларрер подготовил заявление. В нем сообщается, что компания провела внутреннюю проверку и выявила недостатки. Одновременно, по словам Ларрера, большинство респондентов планируют вернуться к работе на фермах в будущем. Руководство пообещало разработать свод этических нормативов, касающихся условий труда для сезонных работников, снабдить людей бытовыми принадлежностями. Ферма также призвала власти на местах помочь в размещении сезонных тружеников.
Помощь Большой Европы
19 июня Европейский парламент официально признал проблемы, с которыми сталкиваются сезонные рабочие и мигранты. В резолюции депутаты призвали срочно принять меры по защите здоровья и безопасности этой социальной группы. В документе говорится, что пандемия "обнажила и усилила социальный демпинг и нестабильность" для очень многих.
Проблему не сбрасывает со счетов и Еврокомиссия: 16 июля она обнародовала указания властям на местах по обеспечению прав и безопасности этой группы работников.
Репортаж стал результатом четырехнедельного расследования во главе Lighthouse Reports с опорой на материалы Der Spiegel, Mediapart, Euronews, the Guardian, Follow the Money, Investigative Reporting Project Italy.