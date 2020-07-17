Сезонных работников поддержала Европа

Они часами трудятся под палящим солнцем или проливным дождем, выращивая и собирая фрукты и овощи, такие привычные на нашем столе.

По мере того, как пандемия набирала масштаб, работники невидимого фронта, те, от кого зависит наша жизнедеятельность, неожиданно вышли на первый план. Речь шла в том числе и о малооплачиваемых, непопулярных профессиях, представителей которых многие годы ущемляли в правах. В особенно тяжелом положении в разгар санитарного кризиса оказались сезонные работники, и без того считавшиеся уязвимыми. Не случайно.

Общая сельскохозяйственная политика Европейского союза - крупнейший в мире фонд субсидий - ориентирована ​​на поддержку владельцев фермерских хозяйств. Ежегодно агросектор ЕС получает по этой линии 60 миллиардов евро. При расчете субсидий учитывается множество факторов, но полностью игнорируются условия труда тех, кто работает на фермах-получателях.

"В настоящий момент у нас сложилась безумная ситуация, при которой мы лучше защищаем животных, чем некоторых работников ферм", - считает немецкий депутат Европарламента от "зеленых" Даниэль Фройнд.

В совместном расследовании с партнерами - Lighthouse Reports, Der Spiegel, Mediapart - Euronews опросил десятки сезонных рабочих по всему континенту. Все они жаловались на неоплаченные часы, психологический прессинг, на дефицит воды, средств защиты от коронавируса; некоторые говорили об обмороках от обезвоживания, рвоте от плохого питания...

Участники опроса показали нам ужасные жилищные условия , кому-то, по признаниям респондентов, пришлось столкнуться со словесными оскорблениями и сексуальным насилием.

Испания: трущобы и наказания

Испания - ведущий европейский производитель фруктов и овощей. В южной провинции Уэльва выращивают лучшие сорта клубники, ее называют "красным золотом". Сладкая ягода приносит агросектору 500 миллионов евро в год.

Однако у этого ароматного бизнеса есть и гнилая сторона. Большинство работников в регионе - мигранты, многие трудятся без документов, живут в самодельных хижинах, построенных из картона и остатков пленки, покрывающей теплицы. У работников нет доступа к электричеству, канализации и чистой воде.

"Это - развитая страна, мы в Испании, в государстве ЕС", - удивляется Сейду Диоп, один из бывших работников клубничной плантации. - Я не понимаю, как они могут допустить такую ситуацию".

Anelise Borges / Euronews

Сегодня мужчина представляет интересы нелегалов, работающих на полях региона. Вместе с партнерами Euronews опросил в Уэльве свыше 20 сборщиков фруктов. Многие жаловались на несоблюдение санитарных условий во время пандемии, у людей не было средств защиты. В перечне жалоб - отсутствие оплаты за дополнительные часы, гонка за все большими объемами урожая, изнурительные условия труда и огромное давление, чтобы собрать большие объемы фруктов.

Хосе Антонио Бразо, представитель профсоюза SAT в Уэльве, сказал, что тех, кто не выдавал ожидаемого результата, наказывали. "Это средневековье какое-то. Если вы не соберете указанный объем, то будете наказаны: вас на пару дней оставят дома. То есть в эти дни вы ничего не заработаете".

Anelise Borges / Euronews

Большинство работников, с которыми удалось поговорить в ходе этого расследования, просили не называть их имени из страха расправы. Некоторые из них работали на группу Bionest, которая только в прошлом году аккумулировала 4,4 миллиона евро в виде субсидий Единой европейской сельхозполитики (данные предоставило правительство Испании).

Сама компания не ответила на неоднократные запросы наших журналистов. На ее веб-сайте можно прочитать обращение с выражением благодарности "всем работникам фермы, всем сортировщикам, всем лицам, которые заняты в бизнесе и каждый день выходят на работу в эти трудные времена".

Франция: "Добро пожаловать в ад"

Крупнейший в ЕС производитель масличных и зерновых культур, Франция получает больше сельскохозсубсидий, чем другие страны-члены, на нее приходится, по данным ЕС, свыше 7 миллиардов евро в год.

Хуан, молодой колумбиец, прилетел сюда с визой, дающей право на работу. Он узнал о фермах Larrère на странице компании в Facebook, там сообщалось и о наборе сезонных рабочих на юго-западе страны. Хуан заинтересовался. Контракт о найме он подписал не с самой компанией, но с субподрядчиком, который регулярно подбирает временную трудовую силу для ферм региона.

Через два месяца мужчина был репатриирован при поддержке колубмийского консульства. Мужчина говорит о горьком разочаровании работой во Франции. Неприятности, по словам Хуана, начались с момента размещения. В гостевом доме жили 40 сезонных рабочих.

"Они мне сказали "Добро пожаловать в ад". Я думал, это была шутка", - вспоминает мужчина в телефонном интервью. - Но когда увидел дом, то понял: "Катастрофа!"

Euronews и его партнеры по репортажу получили копию плана дома, который находится в собственности фермы, а также квитанции об арендной плате постояльцев: сезонные работники платили за угол по 200 евро в месяц, причем деньги напрямую изымались из их оклада.

В конце июня нынешние постояльцы организовали нашим журналистам небольшую экскурсию.

Картина следующая: до пяти взрослых в комнате, некоторые спали на двухъярусных кроватях в нарушение французских законов об условиях жизни сезонных рабочих. В доме не было постельного белья, подушек, туалетной бумаги.

Aurelien Coulet / Euronews

Фермы группы Larrère - главный поставщик органической моркови во Франции с годовым объемом продаж в 50 миллионов евро. По данным правительства, группа получает более 300 тысяч евро субсидий в год. Нам удалось поговорить с людьми, работающими на полях Larrère. Наши собеседники описали долгие рабочие дни, сверхурочные без оплаты, чрезмерные расходы на жилье.

После интервью и съемок генеральный директор компании Патрик Ларрер подготовил заявление. В нем сообщается, что компания провела внутреннюю проверку и выявила недостатки. Одновременно, по словам Ларрера, большинство респондентов планируют вернуться к работе на фермах в будущем. Руководство пообещало разработать свод этических нормативов, касающихся условий труда для сезонных работников, снабдить людей бытовыми принадлежностями. Ферма также призвала власти на местах помочь в размещении сезонных тружеников.

Помощь Большой Европы

19 июня Европейский парламент официально признал проблемы, с которыми сталкиваются сезонные рабочие и мигранты. В резолюции депутаты призвали срочно принять меры по защите здоровья и безопасности этой социальной группы. В документе говорится, что пандемия "обнажила и усилила социальный демпинг и нестабильность" для очень многих.

Проблему не сбрасывает со счетов и Еврокомиссия: 16 июля она обнародовала указания властям на местах по обеспечению прав и безопасности этой группы работников.

Репортаж стал результатом четырехнедельного расследования во главе Lighthouse Reports с опорой на материалы Der Spiegel, Mediapart, Euronews, the Guardian, Follow the Money, Investigative Reporting Project Italy.