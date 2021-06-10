Греки протестуют против правительственного законопроекта о трудовых отношениях

Тысячи людей вышли на улицы Афин в знак протеста против правительственного законопроекта о труде. Акция прошла в рамках всеобщей забастовки, объявленной крупнейшими профсоюзами Греции. Демонстранты несли транспаранты "Руки прочь от 8-часового рабочего дня!", "Мы требуем права на труд и жизнь!"

Говорят участники акции:

"Мы не можем смириться с тем, что женщинам будет практически невозможно сочетать материнство с работой. Мы не должны допустить, чтобы наше психическое и физическое здоровье ухудшалось из-за неприемлемых трудовых отношений".

"Это законодательство нужно отменить, это какой-то вздор. Это навязано Евросоюзом. Они пытались протащить закон уже много лет, и вот теперь нашли возможность".

Правительство заявляет, что предлагает трудящимся гибкий график, когда в один день можно будет выполнять свои обязанности в течение десяти часов, а в другой работать меньше, или брать отгул. Кроме того, по словам составителей документа, в законопроекте прописано право не проверять офисную электронную почту в нерабочее время.

Синдикаты в свою очередь называют законопроект реакционным. По мнению профсоюзных активистов, власти фактически хотят отказаться от восьмичасового рабочего дня, пятидневной рабочей недели, и коллективных договоров.

Яннис Карагиоргас, Еuronews: "Рабочие готовы бороться до конца, чтобы не дать законопроекту о трудовых отношениях стать законом. Если это произойдет, говорят участники протестных акций, то оставшиеся у рабочих права, которые пока еще действуют в Греции, после принятия нового закона, будут утрачены".