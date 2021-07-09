Испания боится "потерять лето"

Туристический и развлекательный сектор Испании начинает ощущать последствия роста заболеваемости коронавирусом. После озвученной властями Франции рекомендации не ездить этим летом на испанские курорты, местные предприниматели опасаются "потерять сезон".

"Да, мы стопроцентно пострадаем из за этого. Обычно на август у нас приходится пик иностранных туристов", - говорит владелец школы серфинга в Барселоне.

Расположенный по соседству бар наполовину пуст. "Маячит закрытие заведения. Если туристов и впредь будет стабильно меньше, мы не сохраним бизнес", - рассказывает хозяйка.

Власти Германии не исключают, что объявят Испанию зоной риска. В этом случае возвращавшиеся домой немецкие туристы должны будут сдавать тесты, чтобы избежать карантина.

Победоносное распространение дельта-штамма меняет отпускные планы и для гостей соседней Португалии. С субботы в отели там будут селить лишь при наличии отрицательного теста или справки о вакцинации.

Британские власти, напротив, идут навстречу отпускникам. С 19 июля страна отменяет большинство коронавирусных ограничений. Полностью привитые британцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину из так называемых "зеленых" и "оранжевых"стран - регионов, где распространение коронавируса удается сдерживать.