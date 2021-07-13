Кубу взяли под контроль

Власти Кубы приняли усиленные меря для сдерживания акций протеста, прокатившихся по стране в воскресенье. Днем позже Гавану буквально на каждом углу патрулировали военные, полицейские и гражданская дружина.

На Кубе частично отключен мобильный интернет. Неслучайно: власти считают, что протесты координируются в соцестях американцами. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку кубинцам.

"Против мирных демонстрантов часто применяли репрессии и насилие, - заявил он. - Администрация Байдена-Харриа поддерживает кубинский народ, поддерживает людей в любой точке мира, которые требуют соблюдения прав человека, ожидают, что власти их услышат и будут служить им, а не заставлять молчать".

Воскресные протесты стали крупнейшими на Кубе за последние 30 лет. Люди вышли на улицы на пике жесточайшего экономического кризиса, усиленного пандемией, они говорят о нехватке продуктов, лекарств и вакцин.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что не считает выступления мирным протестом, и назвал преступными действия многих участников.