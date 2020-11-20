Марафон за равноправие

Женщины и спорт- серая зона в сфере гендерного равенства, в ней по-прежнему хватает стереотипов и дискриминации. Во Франции ситуация меняется, прогресс налицо, но некоторые якори из прошлого по-прежнему на месте. Выиграют ли женщины гонку за равноправие в спорте?

Шарлот Жирар-Фабр, бывшая хоккеистка и судья международного класса, вспоминает: "С самого первого матча я слышала ужасные вещи: меня называли шлюхой, говорили, что здесь мне нечего делать. Знаете, эти фразочки типа "Хоккей - мужской спорт, а ты иди на на кухню!" . Мне было тогда девять лет, я мечтала заниматься хоккеем, но в клубе мне сразу сказали: мальчики и девочки одновременно на лед выходить не могут!"

Беатри Барбюс, социолог и глава французской федерации гандбола: "Нам с порога лепят ярлык "некомпетентна", не считаясь ни с чем. Просто потому что перед ними женщина. И нам приходится доказывать, что, нет, мы можем. С мужчинами даже такого разговора не заводят".

"Гендерное неравенство в спорте остается серьезным барьером. Вот несколько историй.

Гонка достоинства

Одри Кордон-Раго - чемпионка Франции по шоссейным велогонкам. Она тренируется и соревнуется не только ради медалей. Одри мечтает способствовать улучшению положения женщин в этом виде спорта. Велогонщица утверждает, что дискриминация укоренилась очень глубоко.

"Сегодня мы, женщины, продолжаем подписывать любительские контракты во Французской федерации велосипедного спорта. С мужчинами не так, они подписывают профессиональные контракты. Мы просим признать наши реальные заслуги и позволить нам сделать велосипедный спорт профессией", - отмечает она.

Одри основала ассоциацию по защите прав женщин в велоспорте. Для себя лично она выбрала нефранцузскую команду -Trek-Segafredo. "Гонки за американскую команду помогают мне расти и по-иному смотреть на вещи - не так, как во Франции, - рассказывает Одри. - Не секрет, что англоязычные страны опережают нас в вопросе гендерного равенства. Мое участие в этой команде подчеркивает мою открытую позицию, это мой способ отстаивать равенство полов".

Судью на кухню!

Сексизм в спорте вариативен — от неочевидного посторонним психологического давления на девушек до прямого физического насилия. Те, кто осмеливаются высказываться, рискуют оказаться в изоляции. Шарлотта за свои слова лишилась должности судьи в хоккее на льду. Сегодня она занимается судейством в гандболе и ежедневно тренируется с мужем , также спортивным судьей.

Шарлотта Жирар-Фабр вспоминает: " Чем большего я добивалась, тем труднее мне было терпеть. На тренировке в меня швыряли мяч, так, чтобы попасть в голову, или же меня оттесняли на невыгодную позицию. Все крутилось вокруг того, что я женщина. На моем пути ан Олимпиаду я выслушала тысячи похабных замечаний, в раздевалке меня бойкотировали, никто со мной не говорил»".

Шарлотта 10 лет работала международным судьей в хоккее, в том числе 7 лет - в высшей французской мужской лиге. Она судействовала на шести чемпионатах мира и двух Олимпиадах — в Сочи и в Пхёнчане.

"Не я решила положить конец своей карьере, - комментирует Шарлотта. - Меня лишили места после того, как я стала открыто говорить на Олимпиаде 2018 года. Я тогда обратила внимание Федерации на то, что меня дискриминируют — и собственно в спорте, и как судью. Я сообщила о дискриминации, сексизме и сексуальном насилии в отношении других арбитров. Именно тогда меня начали бойкотировать. Мне ясно сказали: тут жертва не ты, а организация, которую обвиняешь".

Спорт традиционно является "мужским делом" — и в плане соотношения спортсменов разных полов, и в составе спортивного руководства. В спортивных федерациях ЕС женщин - лишь 14% Исследования показали: для изменения ситуации к лучшему женщин в управлении доже быть не меньше трети.

Беатрис Барбюс была первой француженкой, возглавившей профессиональный мужской спортивный клуб,сегодня она - Генеральный секретарь федерации гандбола Франции. Дойти до этой должности было нелегко, рассказывает она в книге "Сексизм в спорте". Почему?

"Я быстро поняла, что к тебе часто будут относится как к неквалифицированному, дискредитированному, униженному существу, будут сводить на нет твои заслуги. Все закончится напоминаем, какового ты пола»", - отмечает Беатрис.

Женщина всецело поддерживает французский закон от 2014 года. Документ предписывает: спортивные федерации, в состав которых - не менее 25% спортсменок, должны отдать до 40 процентов менеджерских мест женщинам.

"Вам нужны женщины на всех уровнях спортивной пирамиды. Это должно быть прописано в законе. Причем не не только во Франции, но и во всей Европе. Да, вам нужны квоты", - отмечает Барбюс.

Женщины на второй полосе

Наше путешествие продолжилось в Париже, сердце французской медиа-индустрии. Здесь спортсменов превращают в знаменитостей или погружают в забвение.

Международные исследования показывают, что освещение женских спортивных состязаний составляет в их информационной картине лишь 15-20:.

Наш собеседник Жером Казадье представляет L'Equipe, французскую частную спортивную газету и телеканал.

"Это правда, в последние 4-5 лет мы немного меньше освещали женские спортивные мероприятия, не считая футбол и командные дисциплины, - признается он. - Это связано с тем, что сегодня во французском спорте меньше чемпионок".

В августе газета подверглась критике за то, что уделили больше внимания гонке "Тур де Франс" , а не пятой подряд победе футболисток из Лиона в женской Лиге чемпионов.

"Это вопрос новостной иерархии, - парирует Казадье. - Мы опубликовали сюжет, он был на первой полосе, мы сделали большой заголовок. Открыв утром глаза, я нее задаюсь целью любой ценой стремиться к равенству освещения мужского и женского спорта. В конце концов для СМИ привлекательность женского спорта зависит от показателей, уровня выступлений., но ведь и общественные вещатели не транслировали игру".

Усилия и решимость начали окупаться. Ситуация заметно улучшается по всем направлениям, но некоторые барьеры — например, разницу в оплате труда — преодолеть трудно.

Каждой по велосипеду

Клэр Флоре и ее ассоциация, поддерживают женщин в велоспорте, с 2015 года они добиваются возвращения женского варианта "Тур де Франс". Эту гонку для девушек в свое время закрыли из-за нехватки финансирования, ее перезапуск планируется на 2022 год.

"Для нас это осязаемый результат. Мы знаем, что гонка принесет свежий кислород в женский велоспорт. Она будет настолько заметна, что автоматически привлечет больше спонсоров. Это позволит нам лучше организовывать команды и больше платить гонщицам. Мы формируем положительную цепочку событий!" - рассказывает она.

Под эгидой ассоциации женщины проезжают маршрутом "Тур де Франс" в канун официальных соревнований мужчин. Сегодня, несмотря на санитарный кризис, девушки усиленно тренируются.

"Идея в том, чтобы сделать велоспорт доступнее для всех, - отмечает Клэр. - Место на велосипеде должно быть у каждого, кому это нужно, независимо от спортивного профиля человека".

Женщины осознали, что для победы в гонке за равноправие в спорте им необходимо единство. Междисциплинарные ассоциации, объединения активисток стали решающим фактором в улучшении ситуации и движении к равноправному спорту.