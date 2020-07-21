210-й марафон в 73 года в память о друге

За плечами корейца Ли Ён Гюна - 209 марафонов, и если сложить все пройденные им дистанции, то в итоге получится более 8800 километров. В свои 73 года он снова вышел на старт, полный решимости добежать до конца последний - 210-й марафон, не взирая на проливной дождь.

На его майке - портрет альпиниста Пак Юн Сока, первого южнокорейца, покорившего Корону Земли - 14 восьмитысячников в Гитмалаях и Каракоруме. Когда в 2006 году Пак Юн Сок начал своё восхождение на Эвеврест на высоту в 8848 метров, Ли Ён Гюн пообещал пробежать такую же дистанцию в километрах.

"Юн Сок, видишь, я своё слово сдержал", - говорит он, добравшись до финиша своего 210-го марафона за 4 часа 38 минут.

Пак Юн Сок побывал также на двух полюсах Земли и попал в Книгу рекордов Гинеса. Он пропал вместе с двумя товарищами в октябре 2011 года во время восхождения на южный склон Аннапурны. Предполагается, что на высоте около 6000 метров альпинистов накрыла лавина. Поисковые операции завершились безуспешно.

До выхода на пенсию Ли Ён Гюн был директором фонда имени Пак Юн Сока.