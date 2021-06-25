Политизация радуги и соревнование по толерантности

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Вы ведь знаете, что такое уважение? Согласно словарю, это чувство почтения; отношение, основанное на признании эмоций, мнений, отличительных качеств кого-либо. Это настолько сильное чувство, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заставляет каждого игрока на ЕВРО-2020 носить слово Respect, то есть «уважение», на своей национальной футболке.

УЕФА требует уважать всех

Но когда город Мюнхен планировал украсить стадион для матча Германии с Венгрией в радужные цвета ЛГБТ, УЕФА отказался - запрос был слишком политическим.

Давайте определим, что произошло: УЕФА выступает за «уважение» в целом, а не к сексуальным меньшинствам. Кроме шуток!

А когда на УЕФА обрушилась буря международного протеста, Союз опубликовала твит со своим собственным разноцветным логотипом, в котором говорилось, что радуга воплощает его основные ценности, а также более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем.

Венгрию обвиняют в гомофобии

Тем не менее, в том же твите говорится, что, поскольку в тот день играла Венгрия, это придало радуге политическое значение. Я вас не разыгрываю!

Итак, никакого особого уважения к венграм-ЛГБТ, только уважение к венгерскому правительству.

В основе всей этой шумихи было то, что критики называют очередным гомофобным законом, который был принят в Венгрии. На этот раз во имя защиты детей от пропаганды гомосексуализма - что бы это ни значило.

Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии:

«Этот закон для венгерских детей. Против него ополчилась Западная Европа, использовав для этого футбольный матч, не имеющий ничего общего с национальным законодательством. Нельзя смешивать спортивное мероприятие с политикой».

Лидеры ЕС без промедления осудили новый закон. Кажется, мы слышали эту песню раньше.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

«Венгерский билль – это позор. Этот законопроект явно дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации. И он идет вразрез со всеми ценностями, основополагающими ценностями Европейского Союза, человеческим достоинством, равенством и основными правами человека ".

Правительство Венгрии отреагировало в том смысле, что само заявление Урсулы фон дер Ляйен – это позор. Вот это было остроумно! Такое можно услышать в детском саду.

Коллективные санкции против Минска

И это напоминает мне правительство Беларуси: когда арестовывают людей, осуждающих нарушения прав человека, Минск обвиняет самих протестующих в нарушении закона. Беларусь даже угнала гражданский авиалайнер, чтобы схватить оппозиционно настроенного журналиста и его девушку.

На этой неделе ЕС вместе с США, Канадой и Великобританией приняли очередной раунд санкций против Беларуси, нацеленный на десятки физических лиц и несколько государственных структур. Впервые под ограничительные меры попало несколько ключевых отраслей промышленности, что должно нанести ущерб всей экономике.

Ко мне присоединяется один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Гробе: — Итак, поговорим о последнем раунде санкций. Удовлетворены ли вы этими скоординированными усилиями Запада?

Тихановская призывает к диалогу

Тихановская: — Я очень ценю то, что санкционный список вводился одновременно. Я надеюсь, что власти правильно воспримут этот сигнал и начнут переговоры с гражданским обществом. Как вы знаете, мы требуем освободить всех политических заключенных, прекратить насилие и начать диалог с гражданским обществом, чтобы прийти к новым выборам в этом году.

Гробе: — Широко ли распространено такое мнение в Беларуси? Ведь санкции нанесут ущерб экономике страны. Что думает народ?

Тихановская: — Вы знаете, народ страдают не из-за санкций. Народ страдает от беззакония и насилия со стороны режима. Мне неприятно это говорить, но с августа мы пытаемся передать наш призыв к режиму на дипломатическом уровне, через ОБСЕ, ООН, через разных лидеров, посредников, и мы ничего не услышали в ответ. Вот почему санкции - это, пожалуй, единственный рычаг, который может повлиять на режим и заставить его подумать, нужно ли идти на ухудшение экономической ситуации в Беларуси.

Гробе: — Пока что Лукашенко почти без потерь перенёс санкционный шторм. Насколько вы уверены, что на этот раз он пойдёт на уступки?

Тихановская: — В нашей истории были случаи, когда санкции заставляли режим освобождать политзаключенных. Поэтому можно сделать такой вывод. На этот раз санкции довольно мощные. Режим увидит, что другого выхода нет, кроме как начать диалог.

Гробе: — Но если будет еще один раунд санкций, и ничего не произойдет, а затем новые санкции, и ничего не произойдет, станет ли Беларусь европейской Северной Кореей?

Тихановская: — Она может стать. Но этого, конечно, не хотят белорусы. Мы хотим, чтобы наша страна процветала, развивалась демократически. И я уверена, что с помощью Евросоюза, США и других стран мы сможем удержать режим от этого шага.

При таком упорном режиме и решительной оппозиции мы можем только надеяться, что ситуация в Беларуси останется мирной.

Немцы демонстрируют толерантность

Мы не смогли показать вам красивый стадион Мюнхена в цветах радуги, но у нас есть кое-что ещё. Это другие немецкие футбольные арены - в Берлине, Кельне и Франкфурте - которые были подсвечены во время матчей, вопреки позиции УЕФА. Футбольные клубы Германии решили вместе продемонстрировать, что их страна толерантнее других.