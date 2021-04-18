Ферстаппен выиграл второй этап ЧМ "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи

Нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд прошел на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле. Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим - британский пилот McLaren Ландо Норрис.

По итогам двух этапов в зачете пилотов лидирует Хэмилтон, получивший дополнительный балл за лучший круг в прошедшей гонке. У него в активе 44 очка, у Ферстаппена - 43, на третьей строчке располагается Норрис (27).

В кубке конструкторов на первом месте - Mercedes, Red Bull Racing уступает действующим чемпионам "Формулы -1" семь очков. Третье место занимает McLaren, на четвертом - Ferrari. Все остальные команды пока не набрали больше десяти очков.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.