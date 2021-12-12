Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в "Формуле-1", выиграв заключительный этап сезона - Гран-при Абу-Даби.

Вторым в этой зрелищной гонке на трассе Яс-Марина стал пилот "Мерседеса" и семикратный чемпион "Формулы 1" британец Льюис Хэмилтон, который лидировал почти всю дистанцию. Хэмилтон не смог стать восьмикратным чемпионом и обойти Михаэля Шумахера. Третьим финишировал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

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Лидеры чемпионата Ферстаппен и Хэмилтон приехали на финальный этап с одинаковым количеством очков - 369,5. Такого равенства не случалось с 1974 года. Перед этим британец выиграл три гонки подряд, а ходе которых судьям приходилось рассматривать спорные эпизоды в борьбе между Ферстаппеном и Хэмилтоном.

Судьба чемпионата в воскресенье решилась на рестарте на последнем круге. Ферстаппен, поменявший шины, - чего не стал делать Хэмилтон -, опередил соперника, несмотря на попытки британца контратаковать.

Для 24-летнего Ферстаппена это десятая победа в сезоне, двадцатая в карьере и первый чемпионский титул в Королевских гонках.