Кормящих мам пустят на Олимпиаду вместе с детьми

На Олимпиаду в Токио кормящие грудью спортсменки могут поехать вместе с детьми. Об этом объявил МОК.

Решение было принято после того, как баскетболистка Ким Гоше опубликовала в Instagram видео с просьбой пустить её на летние Игры вместе с трёхмесячной дочерью.

Член канадской сборной сетовала на то, что ей предстоит сделать трудный выбор: пропустить главное соревнование четырёхлетия или почти на месяц расстаться с ребёнком.

К просьбе присоединилась известная американская бегунья и молодая мама Алифина Тулиамук. Она, как и ряд других атлеток, выражала недовольство ограничениями, введёнными в связи с пандемией. Организаторы запретили членам семей участников Игр присутствовать на состязаниях в Японии.

Сделав исключение для детей, находящихся на грудном вскармливании, МОК всё же заявил, что они не смогут проживать в Олимпийской деревне. Разместить их планируют в отелях.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 8 августа.