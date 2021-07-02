ЧЕ-2020: первая пара полуфиналистов

Испания и Италия стали первыми полуфиналистами Евро-2020.

В матче со сборной Бельгии в Мюнхене "Сквадра Адзурра" всё решила уже в первом тайме. Барелла открыл счёт на 31-й минуте, Инсинье добавил на 44-й. Ромелу Лукаку с пенальти в добавленное время сумел сократить разрыв, но за вторую 45-минутку голов не последовало ни с одной стороны. 2:1, Италия идёт дальше.

А вот исход матча в Санкт-Петребурге оставался неясен до самого конца. Испанцы вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря автоголу Дениса Закарии. Но во втором тайме швейцарцы сумели отыграться, и основное время закончилось вничью. В послематчевых пенальти Испания оказалась сильнее — 3:1.

Испания и Италия встретятся 6-го июля в Лондоне. В субботу определится вторая пара полуфиналистов: в Баку Чехия встретится с Данией, а чуть позже в Риме Украина сыграет с Англией.