Испания — первый полуфиналист ЧЕ-2020

Испанцы — первые полуфиналисты Чемпионата Европы по футболу. В матче в Санкт-Петербурге сборная оказалась сильнее швейцарской команды, но лишь по итогам послематчевых пенальти.

Испанцы вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря автоголу Дениса Закарии. Нынешнее первенство стало беспрецедентным по числу мячей, которые команды закатили в собственные ворота: ошибка Закарии стала уже десятой на турнире, при том, что за все предедущие чемпионаты Европы было зафиксировано 9 автоголов.

На 68-й минуте швейцарцы сравняли счёт — сделал это Джердан Шакири.

Основное время закончилось вничью, а в серии пенальти испанцы оказались сильнее — 3:1.