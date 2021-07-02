Союз европейских крайне правых

Представители 16 крайне-правых и консервативных партий Европы выступили в пятницу с совместным заявлением, назвав его "первым камнем, заложенным в основу великого союза в Европейском парламенте", берущего курс на реформирование Европы.

"Дан старт движению европейских патриотов", - заявила в своём Twitter лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, подписав документ. В нём подвергается критике Конференция о будущем Европы, среди организаторов которой президент Франции Эммануэль Макрон.

ЕС "продолжает идти по пути федерализма, неумолимо отдаляющего его от народов, которые являются сердцем нашей цивилизации", - говорится в декларации.

Рядом с Марин Ле Пен - лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини, глава венгерского ФИДЕС Виктор Орбан, основатель польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, председатель испанской партии Vox ("Голос") Сантьяго Абаскаль и Джорджия Мелони, чья партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии") считает себя наследницей итальянских неофашистов.

Эти политические силы входят в разные группы Европарламента, а некоторые, как покинувшая фракцию Европейской народной партии ФИДЕС, ищут других партнёров. Сейчас они, по собственному признанию, хотят "обрисовать контуры совместных действий".