Потенциальные соратники и дружба с Сальвини: Марин Ле Пен в интервью Euronews

Европейские ультраправые находятся у власти в Италии, Венгрии, Австрии и Польше, в то время как судя по опросам у партий из Франции и Нидерландов по результатам предстоящих выборов появится больше представителей в Европарламенте.

Цель состоит в том, чтобы включить в их борьбу тех, кто разделяет с ними общие ценности, сказала каналу Euronews Марин Ле Пен, которая присутствовала при запуске кампании новой болгарской партии "Воля", которая входит в альянс ультраправых партий "Движение за Европу наций и свободы".

Марин Ле Пен: "Эммануэль Макрон позиционирует себя в Европе как лидер, но его партия никуда не движется. Они ни с кем не встречаются, не ездят. Мы даже не знаем, кем оно будет представлено в Европарламенте".

Euronews: Кто присоединится к вашему движению: партия Виктора Орбана или Немецкая национальная народная партия?

Марин Ле Пен: "Я не знаю, увидим. В любом случае они защищают, как и мы, желание их народов решать, кто имеет право въезжать в их страны. Я полагаю, что самое важное для наций это контроль их собственных границ".

Многие аналитики считают, что правые партии в Европе будут бороться за создание единого фронта. Несмотря на слухи о их внутренней конкуренции, Марин Ле Пен будет присутствовать на собрании европейских ультра правых партий, инициированном Маттео Сальвини в Милане.

Марин Ле Пен: "Это не только политическое сотрудничество. Маттео – друг. И очень преданный. У него большая сила воли. И события последних месяцев показали нам, что политическая воля - это все. До этого мы говорили, что невозможно регулировать миграцию, а он сказал: "Нет, это возможно!". И он добился этого в Италии"

Европейские Выборы намечены на 23-26 мая. И по их итогам ультра правые рассчитывают на небывалый успех.

Фэй Дулгкери, Euronews, София:

"Опросы показывают, что в новоизбранном Европейском парламенте у ультраправых может порядком прибавиться голосов, а это означает, что партия Марин Ле Пен будет в состоянии действительно влиять на европейскую повестку дня".