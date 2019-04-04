Марин Ле Пен: Союз наций вместо Евросоюза

Софи Клоде, Euronews:

- Здравствуйте и добро пожаловать в нашу программу «Глобальный диалог». Сегодня мой гость - Марин Ле Пен, председатель французской партии Национальное объединение. А говорить мы будем о Европе и прежде всего о европейских выборах, которые состоятся в конце мая.

Европейские выборы совсем близко. Вы надеетесь превзойти свой рекордный результат 2014 года - 25%?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Ситуация, сложившаяся сейчас во французской политической жизни, несколько иная, ведь у нас появилась фактически ещё одна партия, партия "Республика, вперёд!" Но мне в любом случае хотелось бы, чтобы наша партия стала первой, и вот почему. Во-первых, и вы конечно это понимаете, из-за европейской проблемы. Потому что я хочу, чтобы образовалась большая группа защитников национальных интересов в противовес этому Европейскому союзу, который, как мы считаем, потерпел фиаско.

Во-вторых, из-за внутриполитического положения в нашей стране. Думаю, абсолютно необходимо, чтобы Эммануэль Макрон потерпел поражение по так называемым промежуточным показателям, чтобы он получил ясный сигнал о том, что в ходе второй части своего президентского мандата он не может продолжать так же, как он это делал в первой.

Софи Клоде, Euronews:

Но "Республика, вперёд!" в союзе с Демократическим движением "МоДем" немного опережает вас в опросах. Как вы думаете, сможете ли вы обойти эту коалицию?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, да, думаю, что да, но все это уже говорит об одном: в сущности мы уже первая партия Франции, потому что, как вы справедливо отметили, "Республика, вперёд!" фактически выступает единым списком с МоДем, и Союз демократов и независимых вместе с ними, и часть Республиканцев, потому что республиканцы господин Жюппе и господин Раффарен, далеко не последние лица во французской политике, уже объявили о своей поддержке партии "Республика, вперёд!".

Но несмотря на это, я всё равно думаю, что на европейских выборах мы выйдем вперёд, потому что мы несём настоящую надежду Европе. Народы разочарованы Европой, Европейским Союзом, который лишает свободы действий, шантажирует, угрожает, а в результате всё становится ещё хуже. Но для Европы ещё не всё потеряно. Чтобы построить новую Европу, чтобы спасти её, мы должны отвернуться от Европейского Союза.

Софи Клоде, Euronews:

- Мы ещё вернёмся к этому вопросу. А пока вы не могли бы ознакомить нас с некоторыми положениями вашей предвыборной программы, которая ещё не представлена официально? С тремя её основными пунктами?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Три основных пункта? Это, во-первых, обеспечить национальную безопасность. И для этого нужно расторгнуть Шенгенское соглашение, это очевидно. Нужно срочно вернуть контроль над нашими границами. Можно, конечно, сформировать структуру типа Frontex, международной береговой охраны, но она сможет вмешиваться только по просьбе государств, сталивающихся с массивным миграционным потоком. А контроль над границами нам, конечно же, нужно вернуть.

Во-вторых, мы должны положит конец недобросовестной международной конкуренции, то есть запретить, чтобы продукты, которые мы не имеем права выращивать или производить в Европейском союзе, импортировались в Евросоюз.

И, наконец, в-третьих мы должны прекратить действие соглашений о свободной торговле, потому что соглашения о свободной торговле - вопиюще противоречат заботе об экологии. Нам нужно придерживаться политики близости к ресурсной базе для производства, потому что это сохранит наши территории и сохранит нашу планету. Есть и много других тем, но вот эти, которые я перечислила – основные.

Софи Клоде, Euronews:

- Давайте вернемся к последнему пункту. Вам не кажется, что Объединённая Европа сильнее - к примеру, в международной торговле? Что совместно легче иметь дело с такими державами, как Китай и США? Распавшись на отдельные суверенные единицы, не станем ли мы слабее, чем когда все 28 (скоро 27) стран выступают единым фронтом?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Прошу прощенья, но эту теорию мы уже испробовали на деле. Вот уже 25 лет как мы живём, руководствуясь этой идеей, и мы можем лишь констатировать, что Европейский Союз как наднациональная структура пока демонстрирует лишь свои слабые стороны. Зона евро стала самой слабой зоной роста в мире, массовое снижается индустриальнрая активность в наших странах, растёт безработица, растёт бедность, из-за массивного роста импорта падает санитарная безопасность. Так что одними словами тут не поможешь.

С другой стороны, нации действительно могут осуществлять грандиозные проекты, когда они делают что-то вместе, сотрудничают между собой - но не потому, что вынуждены делать даже то, что идёт вразрез с их собственными интересами, а потому, что видят в этом свой интерес. Вот такое, с нашей точки зрения, конечно, возможно. Такие проекты как "Эрбас", "Ариан", они работают.

Софи Клоде, Euronews:

- Хорошо, но я не думаю, что Франция, французское сельское хозяйство могли бы выжить без единой Единой аграрной политики ЕС, без системы субсидирования сельхозпрограмм в Европейском союзе.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Но она же выживала на протяжении веков и без Единой аграрной политики!

Софи Клоде, Euronews:

- Сейчас мы находимся в совершенно другой экономической реальности. Без европейской помощи французским фермерам - девяти миллиардов, семи миллиардов прямой помощи - французское сельское хозяйство не смогло бы выжить.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, но эти деньги не производятся в подвалах Европейского Союза. У господина Юнкера нет машинки для печатания денег! Эти деньги выходит из карманов французов. Мы за это заплатили сами.

Софи Клоде, Euronews:

- Не только мы, но и все европейцы, каждый вносит свой вклад, который потом распределяется.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Ну да, каждый вносит свой вклад, а потом получает помощь. Но есть те, кто отдаёт больше, чем получает.

Софи Клоде, Euronews:

- В зависимости от своего ВВП, от своей экономики.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Так вот Франция – это именно тот случай.

Софи Клоде, Euronews:

- Это принцип солидарности.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Ну да, вот мы и заплатили нетто 100 миллиардов за 20 лет, 100 миллиардов.

Софи Клоде, Euronews:

- Можно привести и другие цифры: если подсчитать с учётом таможенных пошлин и многого другого.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Мы заплатили нетто, мы заплатили 100 миллиардов нетто за 20 лет! Так что если мы получаем небольшую часть того, что мы выплатили, то это вполне законно.

А что касается вашего утверждения о том, что Единая европейская аграрная политика помогла французским фермерам и они должны этому радоваться, то я, если честно, вижу другое: исчезновение модели семейных ферм. Я вижу, что фермеры сталкиваются с нечестной конкуренцией крупных производителей, которые не соблюдают навязанные фермерам нормы и стандарты. Я вижу, что защитные меры, которые были введены - как, например, квоты на производство молока и сахара - постепенно исчезли.

Так что, честно говоря, сегодня мы не можем сказать, что Единая европейская аграрная политика выполнила свою миссию, особенно если учитывать, что субсидии будут снижены на 5%.

Софи Клоде, Euronews:

- Да, и вы об этом сожалели. Когда вы посетили Сельскохозяйственный салон вы сказали, что сожалеете об этом.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, сказала.

Софи Клоде, Euronews:

- Так нужна нам Единая Европа или не нужна?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Скорее европейское сельское хозяйство. Конечно, я против того, чтобы плюс ко всему нашим фермиерам ещё и снижали субсидии, чтобы они получали ещё меньше, чем сейчас, чтобы они попали под удар, в то время как многие из них и так уже не могут жить лишь плодами своего труда, когда они и так находятся в трудном положении. Конечно, я против этого. Я бы хотела, чтобы мы смогли вернуть максимум денег, которые мы выплачиваем Евросоюзу, и чтобы мы платили меньше, нельзя же всё время быть козлами отпущения, это недопустимо!

Софи Клоде, Euronews:

Давайте поговорим о тиом, что будет после европейских выборов. Безусловно, вы хотите сформировать гораздо более многочисленную группу сторонников, чем ту, что вам с таким трудом удалось сформировать в 2014, а затем в 2015. С учётом роста националистических движений в Европе вы надеетесь, что вам удастся создать большую группу. Вы уже наводите мосты, ищете контакты с новичками - с такими, например, как испанская "Вокс"?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- У нас со всеми есть контакты. Маттео Сальвини...

Софи Клоде, Euronews:

- Само собой разумеется, что он уже в вашей группе.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Так вот, мы специально попросили Маттео Сальвини стать нашим послом, поездить по европейским столицам, чтобы найти новых союзников. Нас будет больше, это точно, но конечно мы хотим расширить нашу группу. Не буду скрывать, что у нас есть амбиции или, по крайней мере, мечта создать очень большую группу защитников национальной идеи, в которую вошли бы большинство депутатов фракции "Европейских консерваторов и реформистов", а также, может быть, из фракции "Европа за свободу и прямую демократию" и из фракции "Европа наций и свобод". Тогда мы смогли бы стать по-настоящему эффективными.

Софи Клоде, Euronews:

- Но разве антидемократические эксцессы некоторых из ваших потенциальных союзников вас не беспокоят ? Возьмём, к примеру, "Вокс"- я говорю о партии "Вокс", которая совсем недавно появилась на политической арене, совершив прорыв на региорнальных выборах в Андалусии. Это партия, которая в своей риторике выдвигает сексистские тезисы, которая хочет изменить закон о защите женщин, подвергающихся насилию в семье, которая хочет запретить аборты. Вот вы, как лидер партии, как женщина, как вы относитесь к таким союзникам, как они?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Мадам, члены "Вокс" - это отколовшиеся от Народной партии Испании. Они не какие-то там экстремисты. Это просто отколовшиеся от Народной партии консерваторы. Никого не беспокоило, когда такие темы обсуждались в Народной партии. Так что мы лишь в очередной раз убеждаемся в идеологической предвзятости. Но я, мадам, защищаю суверенитет, я демократ.

Софи Клоде, Euronews:

- То есть не надо вмешиваться в дела друг друга?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Совершенно верно.

Софи Клоде, Euronews:

- Но вы же хотите создать вместе с ними группу.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Послушайте, я считаю, что испанцы должны решать сами; и если "Вокс" продемонстрирует впечатляющий прорыв на выборах, то это будет означать, что курс этой партии отображает чаяния испанцев. Я не вмешиваюсь в испанские дела и думаю, что проблема Евросоюза именно в том и заключается, что он в какой-то момент хочет навязать единую модель странам, которые - должна об этом, к сожалению, напомнить - разные. У каждой своя культура, своя история. У нас, безусловно, есть общая европейская культура, но у каждого из нас есть свои особенности, своя идентичность, иногда даже экономическая идентичность, свои сильные стороны, слабые стороны. И слава Богу! Ведь мы ж говорим о "Единстве в разнообразии". Но скажите мне, где сегодня разнообразие в Европейском Союзе, который хочет всех стричь под однгу гребёнку?

Софи Клоде, Euronews:

- А вы не считаете, что как в Европейском союзе, так и вне его должны соблюдаться основные права и свободы граждан ?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Мадам, это вы так говорите. Это ваше мнение. Но я нарушения прав тут не вижу.

Софи Клоде, Euronews:

- Это мнение любого демократа. Вы же тоже демократ, как и я?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- В том, что до сих пор сказали или сделали члены "Вокс", я ещё не видела ничего, что позволило бы считать их антифеминистами.

Софи Клоде, Euronews:

- Но это же написано в их программе!

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- И что же написано в их программе ?

Софи Клоде, Euronews:

- Что они хотят отозвать закон о защите женщин, подвергшихся семейному насилию, это говорится в их программе.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Что значит отозвать?

Софи Клоде, Euronews:

- Внести изменения. Исключить ряд случаев подпадающих под защиту.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Если вы зададите этот вопрос им самим, то они ответят вам совсем не так. Они скажут, что хотят изменить закон. Потому что он был плохо составлен, или ещё что-нибудь. Я ни на секунду не верю в то, что мне говорят журнралисты, когда задают такие вопросы, потому что каждый раз убеждаюсь, что на деле всё обстоит иначе.

Софи Клоде, Euronews:

- Это не мнение журналиста, в данном случае это затрагивает жизнь людей, которые читали их программу, людей, с которыми мы встретились и сделали о них репортаж.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Что ж, очень хорошо. Но в любом случае испанцам это, похоже, нравится.

Софи Клоде, Euronews:

- Положим, лишь незначительному меньшинству. Но расскажите нам немного об этом "Европейском союзе наций". Вы не хотите, чтобы Европейский Союз существовал – во всяком случае, в его нынешней форме. Так что же представляет из себя Европейский союз наций?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Всё очень просто. Вот мы всегда смешивали поняти Европа и Европейский союз. Когда мы говорим о Европейском союзе, то подразумеваем Европу. А я разделяю эти два понятия. Это как если бы мне сказали, что я против авиации в целом. Нет, я не против авиации, я считаю, что это величайшее достижение человечества, но я против какой-то определённой авиакомпании. Так вот Евросоюз – это та самая авиакомпания. Я хочу, чтобы существовала единая европейская организация. Я хочу, чтобы нации договорились о сотрудничестве в определённых сферах. Но не так, как это делается сейчас в Евросоюзе. Я не хочу, чтобы законодательной силой обладала комиссия, состоящая из людей, которые не избираются, а значит никому не подотчётны, и которые, на мой взгляд, не проявляют на деле никакого желания защищать интересы Франции.

А думаю я вот как: у нас есть Евросовет и есть Европейский парламент. Это две демократические структуры, а Еврокомиссия длолжны заниматься к примеру лишь исключительно технической стороной, вместо того чтобы играть первостепенную роль, которую она постепенно себе присвоила, потому что получила полномочия, которыми не должна была бы обладать. Я считаю, что во многих областях мы проморгали великие революции XXI века. Из-за Евросоюза мы отстаём в сфере искусственного интеллекта, ноль очков в нашу пользу. В области безопасности – ноль. Защита наших национальных компаний, европейских компаний, компаний Евросоюза нулевая перед лицом экстерриториальной юрисдикции США.

Софи Клоде, Euronews:

- Не будем вдаваться в детали, но ведь из бюджета ЕС выделяются деньги на развитие искусственного интеллекта.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Значит мы тратим наши деньги попусту, раз результатов не видно.

Софи Клоде, Euronews:

- Нет, это не совсем так, ведутся очень продвинутые исследования, разработки.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Значит, можно было сделать это и лучше. Послушайте, мадам, не говорите мне это, не говорите! Сегодня, когда в области цифровых технологий мы стали просто колонией США и Китая, в то время как 20 лет тому назад мы были на передовых позициях с "Нокиа" и целым рядом других крупных компаний. Мы были на передовых позициях в мировом масштабе. Но за 20 лет Евросоюз заставил нас сдать эти позиции и получаемую прибыль, потому что в очередной раз он вмешивался в то, что его не касается. Вместо того, чтобы как следует делать своё дело.

Софи Клоде, Euronews:

- Вы думаете, что Франция в одиночку сможет выдержать конкуренцию с Китаем или с США?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Но Франция в одиночку смогла создать мировых промышленных гигантов, мадам. А сейчас эти гиганты один за другим рухнули. Так что да, думаю, что Франция справится и одна. Но я вовсе не хочу сказать, что Франция должна действовать в одиночку. Франция доллжна действовать в сотрдуничестве с Италией, Венгрией, Австрией, Польшей. Со всеми странами, которые захотят в этом участвовать, будут уважать наш суверенитет, сохранят наши предприятия, а также наряду с этим защитят наши страны от массовой миграции, которая сегодня стала большой проблемой.

Софи Клоде, Euronews:

- Меня удивило, что вы не упомянули о миграции, когда говорили об основных пунктах своей программы.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Но я же говорила о Шенгенской зоне. Границы, контроль за границами, вот что очень важно.

Софи Клоде, Euronews:

- А в согласованную европейскую миграционную политику вы совсем не верите? Считаете, что каждый должен справляться в одиночку?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, не верю, и скажу вам почему. Как я могу поручить Европеймской комиссии бороться с миграцией, когда Еврокомиссия выступает за миграцию, поддерживает её? Ведь Еврокомиссия при любом удобном случае говорит: "Чтобы сохранить наши пенсии, нам нужны иммигранты. Чтобы бороться с низкой рождаемостью, нам нужны иммигранты".

Софи Клоде, Euronews:

- Но есть и суверенные страны, которые тоже так думают: Германия, например.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, но это их решение.

Софи Клоде, Euronews:

- Я не думаю, что Еврокомиссия заставляет страны ЕС принимать мигрантов.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Но мадам, если Германия решила принять миллион мигрантов, это её проблема.

Софи Клоде, Euronews:

- А показатели экономического роста у них выше, чем у Франции.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Это не имеет никакого отношения к иммиграции. Извините, но давайте не будет всё смешивать.

Софи Клоде, Euronews:

- Есть страны, которые выбирают селективную миграцию – вот, к примеру. Канада. Они выбирают мигрантов, у которых есть нужное стране образование, дипломы. И у них неплохо это работает.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Ну и хорошо. Это их выбор. Об этом мы ещё поговорим. А вот Германия сегодня наверное локти кусает. И сама же Меркель, после того, как приняла миллион мигрантов, стала закручивать гайки. Но меня это не касается, это их проблема. Меня заботит другое: когда госпожа Меркель принимает миллион человек, то сколько сотен тысяч из них потом оказываются во Франции? Вот что создаёт нам трудности. Пусть каждая страна сама решает, какую ей применять миграционную политику. Но доверить решать проблему миграции Еврокомисси, которая за мирацию выступает – ни за что!

Софи Клоде, Euronews:

- В идею европейских границ, такие структуры Frontex, вы совсем не верите?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Почему бы и нет, если они будут существовать в дополнение к тому, что каждая страна будет контролировать свои собственные границы и проводить собственную миграционную политику. Если завтра Греция столкнётся с огромным потоком мигрантов, будет защищать свои границы и при этом позовёт на помощь Frontex, как Мали в своё время обратилась за помощью к французской армии, то почему бы и нет? Но что сегодня представляет собой Frontex? Он превратился в структуру по приёму мигрантов. Frontex не предотвращает иммиграцию, не возвращает нелегальных мигрантов в их страны, не заставляет лодки возвращаться в тот порт, откуда они выехали. Вместо этого Frontex занимается организацией лагерей для мигрантов. То есть совершенно не соответсвует той мисси и тем целям, которые я хотела бы этой структуре пооручить.

Софи Клоде, Euronews:

- Хорошо, давайте поговорим немного о международной политике - в частности, о ваших международных отношениях. Мы знаем, что вы очень близки со Стивом Бэнноном, вы с ним встречались. Он создал фонд "Движение", к которому вы не захотели примкнуть, почему? Как я понимаю, "Движение" ставит целью объединить все европейские националистические популистские партии. И к тому же он организует большой митинг перед европейскими выборами. Вы примете в нём участие?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, мы не говорили, что не примем в нём участие.

Софи Клоде, Euronews:

- Но вы не входите в это "Движение", а есть партии, которые в него входят.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Мы вообще-то хотели бы сначала понять конкретные цели и масштаб действия этого фонда. А саму идею о том, что нужна организация, в рамках которой мы могли бы проводить круглые столы, обмен мнениями между итальянскими, французскими и австрийскими экспертами, я разделяю.

Софи Клоде, Euronews:

- И вас не смущает тот факт, что всё это организует американец?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, мадам. Потому что этот фонд не европейский. Он действует во всём мире. Нужно же как-то вести диалог с русскими. Вести диалог с американцами.

Завтра будет положен конец логике дикого мондиализма, и я этому только порадуюсь. Но нам надо будет также задуматься над тем, что мы будем делать дальше. Взять международную торговлю: будем ли мы продолжать свободную торговлю, или мы собираемся наладить справедливый обмен, как мы того хотим? Вернётся ли протекционизм в разумной форме, как мне бы того хотелось, или всё останется так, как было? Вот все эти вопросы нам нужно будет обсудить на мировом уровне.

Софи Клоде, Euronews:

- Значит, вы пойдёте на митинг Бэннона, который он собирается организовать в преддверии европейских выборов?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Я считаю полезным и важным использовать любую возможность диалога, любую возможность вместе обсудить все эти вопросы.

Софи Клоде, Euronews:

- Ну и вкратце, мадам Ле Пен, так как у нас, к сожалению, осталось не так много времени. Вот вы говорили о России. Вы всё еще сохраняете тесные отношения с Россией?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- У меня хорошие отношения и с Соединёнными Штатами, и с Россией. Так что я думаю...

Софи Клоде, Euronews:

- Но господин Бэннон не представляет США.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, но он тем не менее советник Дональда Трампа.

Софи Клоде, Euronews:

- Нет, он больше не советник президента. Я б сказала, что он даже впал в немилость.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, я в этом не уверена. Будьте внимательнее к тому, что вы говорите. Вы же знаете, сколько сейчас выпускается фейковых новостей, и нужно быть очень внимательными.

Софи Клоде, Euronews:

- На "Евроньюс" мы этим не занимаемся.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Так вот, у меня хорошие отношения и с Соединённми Штатами, и с Россией, и с Индией, и, кстати, с Китаем тоже, потому что я считаю, что это важно для Франции.

Софи Клоде, Euronews:

- И потому третим номером в вашем списке идёт господин Мариани, который очень близок к России и очень часто бывает в этой стране?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, я вписала его потому, что он основатель движения "Народные правые".

Софи Клоде, Euronews:

- Перебежчик от Республиканцев.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Он выражает те идеи, которые я поддерживаю.

Софи Клоде, Euronews:

- У него много связей с русскими.

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, у него хорошие отношения с русскими, и это очень хорошо. Я уже говоррила, что в нашем списке есть и те, у кого хорошие отношения с США, и что? Тем лучше, так как Франция снова занимает особое место в мире, и она должна сохранять свой собственный голос, и она должна быть силой, обеспечивающей равновесие. Я бы хотела, чтобы мир стал снова многополярным, а он постепенно становится, и я считаю , что это необходимо.

Софи Клоде, Euronews:

- Вопрос, который я должна вам обязательно задать: собираетесь ли вы участвовать во французских президентских выборах в 2022 году?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Я и сама пока не имею об этом ни малейшего представления.

Софи Клоде, Euronews:

- Правда?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Да, правда!

Софи Клоде, Euronews:

- Вы не хотите взять реванш над господином Макроном?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Нет, у меня вообще никогда не бывает желания брать реванш. Я никогда не живу прошлым. Скорее, я смотрю в будущее. Когда придёт время, члены Национального объединения решат, кто сможет лучше донести и защитить наши идеи. Если выберут меня – то я пойду. Если нет – то я с лёгкостью уступлю это право кому-то другому.

Софи Клоде, Euronews:

- И кто это будет?

Марин Ле Пен, Народное объединение:

- Но я ж не знаю. Я еще не знаю, кто может быть кандидатом. Я хочу, чтобы мы победили, независимо от того, кто одержит эту победу. Я хочу, чтобы мы победили, потому что я думаю, что моей стране сейчас плохо, что с каждым днём она слабеет, и что ей нужно срочно сменить направление.