Дружба против ЕС: Сальвини и Ле Пен решили объединиться

Маттео Сальвини и Марин Ле Пен намерены победить на выборах в Европарламент в мае 2019 года и провести в Евросоюзе «революцию здравого смысла», об этом заявил вице-премьер Италии на встрече с лидером "Национального объединения" на проходящей в Риме конференции «Экономический рост и социальные перспективы стран Европы»в Риме.

"Выборы в Европарламент в мае следующего года - конечная остановка для революции здравого смысла, которая неизбежно распространяется по всей Европе и не только, результаты выборов в Бразилии, объявленные несколько часов назад, тому пример", - заявил вице-премьер Италии.

Также Сальвини добавил, что Ле Пен и он "против врагов Европы, таких как Юнкер и Московиси, закрывшихся в брюссельском бункере".

"Это становление Европейского континента как объединения наций, Европы как верховенства уважения. Мы с Маттео Сальвини не боремся с Европой, мы боремся с Европейским союзом, как с тоталитарной системой и наша борьба нацелена на спасение настоящей Европы", - заявила лидер французской партии "Национальное объединение".

"Встреча Марин Ле Пен с Маттео Сальвини этим утром в Риме выглядит как начало избирательной кампании к намеченным на май 2019 года европейским выборам. И если они добьются желаемого результата, Евросоюз ожидает трансформация и совсем не в Лигу наций - от Брюсселя потребуют вернуть власть "суверенным государствам", как видит это новый альянс", - передает наш корреспондент Клаудио Лаванга из Рима.