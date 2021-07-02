Евро-2020: время четвертьфиналов

Сегодня после двухдневной паузы возобновятся матчи Евро-2020. На кону - выход в полуфинал и гарантированная медаль. В Санкт-Петербурге сойдутся сборные Швейцарии и Испании. Швейцарцы уже выбили из турнира действующего чемпиона мира Францию и не прочь пополнить свою коллекцию ценных скальпов. Главный тренер испанец Луис Энрике призывает к осторожности.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании: "Против этой команды очень непросто играть. Зритель не видит в ней громких имен, но это отличный коллектив отличных игроков. Эта команда хорошо умеет прессинговать, хорошо атаковать, так что матч будет очень непростым".

Вторую путевку в полуфинал сегодня разыграют в Мюнхене сборные Бельгии и Италии. У бельгийцев в предыдущем матче травмы получили лидер команды Кевин де Брюйне и капитан Эден Азар, накануне их участие в игре против Италии оставалось под вопросом.

Итальянцы, отметившиеся своей яркой атакующей игрой на групповой стадии, едва не споткнулись на Австрии в первом раунде плей-офф, одолев соперника только в овертайме.

В еще двух четвертьфинальных матчах завтра сойдутся Англия и Украина, Дания и Чехия.