Задержан лидер "Золотой зари"

Один из лидеров греческой неонацистской партии "Золотая заря" Христос Паппас арестован на тайной квартире в Афинах. Паппас находился в бегах с осени 2020 года, когда суд признал "Золотую зарю" преступной организацией и приговорил к тюремным срокам ее руководителей и активистов. Власти подтвердили, что на балансе "Золотой зари" значилось убийство музыканта-антифашиста, нападения на иммигрантов, пропаганда нацизма.

"Золотая заря" одно время была третьей политической силой в Греции, а Паппас в течение семи лет оставался депутатом греческого парламента. Основатель партии Никос Михалолиакос получил 13 лет тюрьмы. В апреле полиция арестовала бывшего старшего члена "Золотой зари", евродепутата Иоанниса Лагоса. Христос Паппас, таким образом, оставался единственным, кому удалось избежать правосудия.

Как выяснилось, с осени прошлого года он не покидал укрытия. Ему помогала женщина, которая также была арестована.