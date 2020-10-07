Преступная "Золотая заря"

Впервые в Греции преступной организацией признана партия, проходившая в прошлом в парламент. Процесс по делу ультраправой "Золотой зари" начался в 2015 году после убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса и считается крупнейшим в Греции после суда над лидерами профашистской хунты "чёрных полковников".

Собравшиеся у здания Апелляционого суда Афин вердикт встретили с ликованием. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что это решение стало "победой демократии, которая изгнала из парламента нацистское образование".

Такис Фиссас, отец убитого музыканта, говорит: "Мы, мать Павлоса и я, сегодня чувствуем себя хорошо. Но нам станет лучше, когда мы увидим преступников за решеткой. Очень хорошо, что партию признали преступной организацией, свершилось правосудие по отношению к моему сыну. Мы хотим, чтобы виновные оказались в тюрьме".

Виновными признаны, в частности лидер партии Николаос Михалолиакос, а также другие руководители высшего звена золотой зари.

Представитель стороны обвинения Танасис Кампаянис говорит: "Вся преступная деятельность была основана на приказах лидера партии. Все убийства и покушения выполнялись по приказу Михалолиакоса. Это торжество правосудия для жертв нацистского насилия".

Лидер и руководители партии в зале суда не появились. Виновным в убийстве Павлоса Фиссаса признан боевик "Золотой зари " Йоргос Рупакиас.

В антифашистском митинге у суда принимали участие около 20 тысяч представителей левых партий, профсоюзных организаций и простых граждан. Анархисты затем совершили нападение на полицейский спецназ. Стычки вскоре прекратились.

Из Афин передает корреспондент Euronews Панос Кицикопулос: "Этот вердикт стал подтверждением того, что было известно обществу на протяжении долгих лет — "Золотая заря" была создана для совершения преступных деяний. Это однозначная победа над ультраправым экстремизмом не только в Греции, но и в Европе".