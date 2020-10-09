Греческая "Золотая заря" теряет свои международные позиции. В среду Апелляционный суд Афин признал виновными 15 из 17 членов этой ультраправой партии, которые проходят по делу об убийстве музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса в 2013 году.

Как следствие, один из лидеров "Золотой зари" Йоаннис Лагос может лишиться места в Европараменте. Как сообщили Euronews в юридической службе парламента, процедура снятия с него неприкосновенности начнется после того, как в Брюссель поступит официальное уведомление из Афин.

Некоторые греческие депутаты призывают лишить Лагоса полномочий до окончания всей этой процедуры:

"Это будет знаменательное решение, - сказал социалист Никос Андроулакис. - Убитый рэпер Павлос Фиссас был для нас символом. Он предупреждал греческое общество об опасности и помогал мобилизовать либерально-демократические силы Европы. Председатель Давид Сассоли должен распорядиться об отлучении Лагоса от всей парламентской деятельности. Неприемлемо, что Лагос имеет те же права, что и любой депутат, избранный демократическим путем, поскольку он является членом преступной группировки, как только что решило правосудие ".

Председатель крупнейшей фракции, Европейской народной партии, направил Председателю письмо с просьбой признать нарушение Йоаннисом Лагосом кодекса поведения депутата. По мнению Манфреда Вебера, грек вёл себя недостойно по отношению к члену его фракции на последнем пленарном заседании, за что должен быть наказан.

Несмотря на очевидный закат «Золотой зари» в Греции, в Евросоюзе поднимают голову другие ультраправые партии. Некоторые правительства в Центральной и Восточной Европе подвергаются критике за всё более авторитарную и антилиберальную политику.

Профессор политологии и права в Университете Рутгерса американского штата Нью Джерси считает, что такую тенденцию можно исправить:

"Нужно, чтобы основные, традиционные партии предлагали людям лучшие варианты, - сказал Роджер Даниэль Келемен. - Они должны отказаться от неолиберализма, который овладел слишком широкими массами и создал реальные проблемы для левоцентристских сил. Нужно разработать и проводить более гуманную миграционную политику, которая была бы приемлемой для местного населения. Находящие у власти в Евросоюзе правоцентристы должны предлагать более эффективные ответы. А лидеры ЕС должны жёстко разбираться с авторитарными режимами. Нужно прекратить финансировать ультра и популистов, которые живут припеваючи на деньги Евросоюза".

В дисциплинарном комитета Европарламента накопилось много жалоб на депутатов, которые ещё долго будут пользовать всеми правами и привилегиями. Но дело члена «Золотой Зари» Лагоса может быть рассмотрено в ускоренном порядке, возможно, уже на следующей пленарной сессии.